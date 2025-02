L’ombra del rap sullo stile dei giovani

La moda "maranza" deriva dalla trap, un genere musicale nato negli Stati Uniti. Da questo genere deriva anche la drill, nata a Chicago nel 2010, caratterizzata da testi violenti e con dell’auto- tune. Entrambi i generi condividono un’estetica che punta sull’apparire con un’immagine ribelle. In Italia, cantanti come Baby Gang e Simba La Rue sono i principali esponenti del movimento musicale. I loro look hanno influenzato i giovani, dandogli un’estetica riconoscibile: la permanente e tute sportive con un fit aderente. Non devono mancare gli accessori iconici: le catenine dorate, il passamontagna e il borsello, il loro simbolo. Questo accessorio deve essere ricoperto da loghi vistosi, con marchi di lusso. Non importa se gli articoli siano autentici, ciò che conta è che attirino l’attenzione. A cura di Osman Nour Ehab Fawzi Saleh e Dang Alan Marvela (Seconda A)