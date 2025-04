’L’ombra di Guernica’ da oggi in San Petronio

Sarà un omaggio a Papa Francesco nel giorno delle sue esequie. Infatti oggi nella basilica di San Petronio alle 18.30 sarà esposta l’opera dell’artista catalano Joan Crous, L’Ombra di Guernica, ispirata al messaggio pacifista del pontefice argentino. "Ho sempre pensato – dice l’autore – che sulla guerra finora i concetti più pacifisti li avesse espressi Papa Francesco. Ed è questo il motivo per cui, pur da non credente, fin dall’inizio ho chiesto che a ospitare la mia opera fosse la chiesa dei bolognesi per eccellenza, una comunità alla quale mi sento di appartenere dopo aver vissuto per oltre trent’anni qui". L’arcivescovo Matteo Zuppi, presidente della Cei, ha immediatamente accolto la proposta di Crous e aggiunge: "Esporre questa opera in San Petronio è legato anche a un’attenzione che Crous trova nelle parole di Papa Francesco, che era davvero il massimo leader internazionale della lotta contro la guerra. Il messaggio della pace, talvolta deformato e mal interpretato, al contrario suscitava in tanti come Joan partecipazione, speranza, convinzione e un’alleanza per raggiungere quella grande visione di Papa Francesco che è ’Fratelli tutti’. Esporla oggi in San Petronio può aiutarci, come può fare l’arte a contemplare la sofferenza e scegliere sempre l’unica via per combatterla che è quella del dialogo e dell’intelligenza dell’amore, che contrasta il Male e lo sa prevenire". La data di oggi coincide con quella del bombardamento del paese basco di Guernica nel 1937, durante la Guerra civile spagnola: fatto che ispirò il celeberrimo dipinto di Pablo Picasso che Crous omaggia. L’opera sarà presentata da monsignor Andrea Grillenzoni, primicerio di San Petronio, che ha deciso di confermare la cerimonia, nonostante il lutto, per dedicarla alla memoria del Santo Padre, assieme alla storica dell’arte Milena Naldi. ’L’Ombra’, visibile sino al 29 giugno, è una scultura in pasta di vetro e polvere realizzata tra il 2019 e il 2025, tramite un processo ideato da Crous. Si tratta di un pannello verticale in altorilievo con le stesse dimensioni (8,20×4,10 metri) dell’opera di Picasso. La serata terminerà con le esibizioni della compagnia catalana tra coro e teatro Cor de Teatre, del pianista Carmelo Travia e della soprano Alessandra Catania.

Nicoletta Barberini Mengoli