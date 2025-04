L’omicidio della vigilessa Sofia. Gli ex colleghi parlano in aula: "Gualandi la usava contro di noi"

"Ho sempre pensato che Gualandi usasse Sofia per destabilizzare l’ambiente". Lo ha detto Cristina Laneri, agente della polizia locale di Sala, chiamata a ricostruire ieri in aula, assieme ad altri quattro colleghi, i rapporti tra la vigilessa di Anzola e l’ex comandante che il 16 maggio dello scorso anno l’ha uccisa, esplodendo un colpo di pistola che l’ha centrata al volto. In aula c’era anche lui, assistito dagli avvocati Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli. E c’era il fidanzato di Sofia Stefani, Stefano Guidotti, che ha più volte mosso il capo, quando le colleghe di Sofia raccontavano di un rapporto professionale con la giovane vittima complicato proprio dalla presenza ’ingombrante’ di Gualandi, ispettore di 30 anni più vecchio di lei.

"La Stefani riconosceva come suo superiore solo Gualandi. Né la Fiorini, né nessun altro di noi", ha detto un’altra teste, Antonietta Merola, sovrintendente della polizia locale di Sala, che con la ragazza aveva più volte lavorato. Entrambe le colleghe hanno sottolineato come "Sofia fosse sempre con il telefono in mano. A messaggiare, ad ascoltare audio, a telefonare", ha spiegato Laneri, precisando come la questione fosse anche diventata motivo d’attrito con gli altri colleghi, preoccupati che la Stefani "ci registrasse con il cellulare. Lei riferiva tutto a Gualandi, se le dicevamo di lasciare il telefono lei replicava ‘sto parlando con l’ispettore’. E più volte abbiamo anche sentito la voce di lui negli audio che lei ascoltava in vivavoce". Il sospetto dei colleghi, ha spiegato la teste Laneri, era che "non essendoci buoni rapporti tra la comandante Fiorini e l’ispettore Gualandi, ho sempre pensato che lui usasse Sofia Stefani per destabilizzare l’ambiente. Perché noi, a Sala, avevamo un buon rapporto con la comandante. Non so se lo facesse anche per essere trasferita ad Anzola, come poi è stato, per incompatibilità ambientale. Sofia si sentiva di poter fare tutto – ha concluso – perché aveva Gualandi che la proteggeva".

I colleghi dell’imputato sono stati chiamati a rispondere anche sulla prassi relativa alla pulizia delle pistole di ordinanza: l’imputato ha sempre sostenuto che il colpo sia infatti partito per caso durante una colluttazione, e che la pistola fosse lì perché la stava pulendo. Una ricostruzione che per la procuratrice aggiunta Lucia Russo, che ha incalzato sul punto i testimoni, non regge. "Noi dal 2023 eravamo soliti farci pulire le armi dopo le esercitazioni al poligono di via Agucchi", ha spiegato un altro degli agenti sentiti. E sempre Laneri ha invece aggiunto: "Andai a sparare al poligono il 6 e il 14 dicembre del 2023. In entrambe le circostanze c’era anche Giampiero Gualandi. Ricordo che terminata l’esercitazione, il 14, l’istruttore ci chiese se volevamo far pulire le nostre pistole, ma c’erano da aspettare 40 minuti. Io dovevo scappare via e dissi di no. Gualandi, invece, disse di sì. Poi uscita dal poligono lo vidi in attesa fuori, nella sua macchina".

Nicoletta Tempera