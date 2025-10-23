L’omicidio della vigilessa: "Trattata come una schiava. Le ha sparato per cancellarla"

Non è un un pianto qualsiasi quello dei genitori di Sofia Stefani, perché è un pianto che si fa strada in aula dopo 16 udienze di fiumi di parole, foto e messaggi, uno dopo l’altro, sul rapporto tra la loro unica figlia e il suo assassino. E perché è un pianto che arriva quando l’avvocato che li assiste, Andrea Speranzoni, pronuncia le stesse parole che usarono i genitori: "Sofia è morta in un modo particolare, con un colpo sparato al volto, un colpo precisissimo che le ha distrutto il viso. Così l’ha cancellata dal mondo. Le ha cancellato l’identità. E ha distrutto la nostra vita in un pomeriggio", avevano detto i genitori. In quel pianto di Bruno e Angela Querzè, oggi, c’è tutto il dolore di averla persa. E un fortissimo desiderio di giustizia.

Sofia Stefani, ex vigilessa, 33 anni, è stata uccisa il 16 maggio 2024 nel Comando della polizia locale di Anzola da un colpo esploso dall’arma di servizio di Giampiero Gualandi. L’ex comandante dei vigili, 63 anni, è imputato di omicidio volontario (aggravato dai futili motivi e dal legame affettivo) per aver ucciso la ragazza - con cui aveva una relazione extraconiugale -, nel processo di primo grado davanti alla Corte d’Assise di Bologna presieduta dal giudice Pasquale Liccardo (pm Lucia Russo). Tutto ruota attorno a una questione: se Gualandi l’abbia uccisa di proposito perché era diventata un peso. O se invece il colpo è partito per sbaglio durante una colluttazione, come l’imputato ha sempre sostenuto. "Gualandi è un mentitore seriale e un manipolatore – attacca il legale dei genitori di Sofia, citando anche il contratto di sottomissione sessuale fra l’imputato e la vittima –, in lei non vede una persona: vede una cosa. La relega al ruolo di schiava". Quindi, va avanti Speranzoni, quel giorno "Gualandi cancella le chat fra loro, tira fuori la pistola. Aspetta Sofia. E lei viene assassinata con brutalità, con una modalità fredda di un calcolatore. Doveva evitare di perdere la famiglia. È stato un femminicidio". Tutto l’opposto per gli avvocati Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli. Spiegano nell’arringa (che proseguirà con focus sulle prove scientifiche): "Non è vero che Gualandi dà più versioni come dice l’accusa – dice Benenati –, ha sempre dato la stessa, e cioè ’lei mi ha aggredito, c’è stata una colluttazione, è partito un colpo’. Questo è quello che lui dichiara immediatamente. Il pm dice che poi ha cambiato versione nell’interrogatorio di garanzia, ma non è così. Quanto successo il 16 maggio è il frutto di una tragedia non voluta. Gualandi è stato descritto come un essere spregevole, uno che sa ingannare tutti e che si approfitta delle fragilità di Stefani per godere dei suoi favori sessuali. Vi chiedo – si rivolge ai giurati – di fare uno sforzo: distinguere Gualandi marito-amante-dipendente comunale dal Gualandi oggi accusato di aver intenzionalmente preso una pistola e ucciso una ragazza". L’avvocato Andrea Gaddari (Comune di Anzola) fa notare che "il rischio è di un effetto Avetrana" e sottolinea che "Gualandi utilizzava la promessa di un lavoro ad Anzola per tenerla legata a sé" e "usava l’ufficio del Comando per gli incontri sessuali con lei, che venivano filmati. La comunità si è sentita tradita". Il legale dei genitori ha chiesto un risarcimento di un milione e mezzo di euro.