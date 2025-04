L’omicidio dopo la lite. Urta un ragazzo in strada. E viene massacrato a 19 anni

Ammazzato di botte per strada, perché aveva urtato un altro ragazzo: è finita così, l’altra notte, su un marciapiede alla Barca, quartiere periferico di Bologna, la vita di Eddine Essefi Bader, 19 anni appena, origini tunisine e residente in città, morto poco dopo in ospedale. Una violenza gratuita, dai contorni ancora tutti da definire, esplosa per un’inezia, una cosa da niente. I carabinieri sono sulle tracce degli aggressori, un italiano e uno straniero, più grandi della vittima. A chiedere aiuto, la fidanzata di Essefi, che era con lui al momento del pestaggio. La Procura di Bologna ha aperto un’inchiesta per omicidio preterintenzionale e ora toccherà ai carabinieri del Nucleo investigativo chiarire cause e dinamica del pestaggio. In queste ore, gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere della zona, ma determinante è stato il racconto della fidanzata della vittima: i carabinieri sarebbero molto vicini alla cattura degli aggressori, che probabilmente il ragazzo conosceva.

In base a una prima ricostruzione, attorno alle 22, Essefi avrebbe urtato un ragazzo e per questo sarebbe stato pestato, potrebbe anche essere stato colpito da un motorino. Nella caduta, ha battuto la testa su un muretto. I soccorritori l’hanno trovato a terra, agonizzante, a pochi metri dalla sua abitazione. Poi, la corsa in ospedale, dove hanno fatto di tutto per salvargli la vita, purtroppo invano. In un primo momento, si era ipotizzato un coma etilico, ma in poche ore lo scenario è completamente cambiato e quel marciapiede, ora meta di tanti giovani che stanno lasciando dei mazzi di fiori, è diventato la scena di un crimine. Sarà disposta l’autopsia.

Ieri pomeriggio, i carabinieri sono tornati alla Barca per un nuovo sopralluogo, alla ricerca di tracce utili, e sono arrivati anche i vigili del fuoco, per aprire un raccoglitore di abiti usati, poi ispezionato dagli inquirenti, forse per trovare qualche indumento di cui si potrebbero essere liberati gli aggressori dopo il pestaggio. Si muove anche il cardinale e arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, in questi giorni a Roma per il funerale del Papa e la preparazione del conclave: informato della notizia, ha sentito la parrocchia di Sant’Andrea della Barca, vicina al luogo del delitto, e ha assicurato una preghiera. Tutto è successo a pochi metri dal retro della parrocchia. "Zuppi ha subito risposto ai nostri messaggi e ha espresso vicinanza. Ricorderemo questo ragazzo alla messa della domenica", le parole del parroco don Andres Bergamini, che dà voce a un quartiere sotto choc dopo il secondo fatto di sangue in pochi giorni: due settimane fa, a trecento metri dal punto in cui hanno ucciso Essefi, Tania Bellinetti è morta dopo una caduta (di schiena) dal balcone di casa e il compagno – che si è reso irreperibile – è indagato per istigazione al suicidio.

Un quartiere molto popolare, problematico, uno dei più poveri della città, quartiere che ha come spina dorsale il treno della Barca, struttura di alloggi pubblici. Sull’asfalto, ieri, è comparsa la scritta ‘Vive Bader’. E oggi la comunità si commuove per la fine brutale di un giovane, poco più che un ragazzino, ammazzato senza un motivo.