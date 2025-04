L’onda del tifo non ha più confini. Sempre più vetrine addobbate

"Siamo tifosi del Bologna da una vita, lo seguiamo da sempre, da quando era in Serie C" racconta con orgoglio Franco Langone, proprietario del ’Nuovo Bar Sorriso’ in via Corticella 86. Un luogo dove l’amore per la squadra non solo si respira, ma si vede e si tocca grazie a poster, sciarpe e cimeli che raccontano una passione tramandata nel tempo.

L’unione tra il bar e il Bologna è profonda e solida e si riflette anche tra i clienti, il tutto scandito da una battuta e una risata. "Prima non c’era nessuno, eravamo solo noi a urlare Forza Bologna. Ora invece si vive un clima diverso, c’è più entusiasmo, più partecipazione. Il nostro bar è vicino a una scuola: è bello vedere i bambini con la sciarpa e il cappellino rossoblù. Bologna ti entra nel cuore, è impossibile restarne indifferenti. Vivere questa avventura è un orgoglio: il calcio chiama, e il Bologna risponde".

Il Nuovo Bar Sorriso è una delle numerose attività che ha aderito all’iniziativa promossa da Ascom, che invita i commercianti a colorare le proprie vetrine di rossoblù, per dimostrare affetto e sostegno alla squadra in vista dell’agognata qualificazione in Europa. In più, Franco ha partecipato a una trasmissione su Canale 88, dedicata proprio alla tifoseria. "Un’esperienza bellissima, tra risate, battute e tanto amore per la maglia. L’anno scorso abbiamo ricevuto anche un premio allo stadio durante l’estate. È stato emozionante, impossibile non partecipare anche quest’anno".

Spostandoci poi nel quartiere Savena e passando in via Sardegna, ci imbattiamo in una vetrina tappezzata di articoli di giornale dove i passanti molto spesso si fermano per leggere le gesta della loro squadra del cuore. A raccontarlo è Claudia Capucci, proprietaria dell’attività "La zucca matta" che per il primo anno ha aderito all’iniziativa dell’Ascom a sostegno del Bologna. "Per me è la miglior squadra del mondo. Vado sempre allo stadio, ho l’abbonamento in tribuna. Io e la mia famiglia seguiamo i giocatori anche in trasferta".

Tra le vie della città, l’amore per la squadra si fa dunque sempre più tangibile. I tifosi e le attività dimostrano la loro vicinanza. Cappellini, magliette di giocatori e sciarpe sono ovunque. Bologna si colora di rossoblù, per sperare tutti insieme uniti dall’amore per questa società. Il tutto in trepidante attesa per la partita di domenica contro l’Inter al Dall’Ara che potrà cambiare i destini di questo campionato.

Jasmine Catanese