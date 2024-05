L’onda di passione dei tifosi. Boom di entusiasmo e colori per sostenere il Bologna

È arrivato il grande giorno: oggi si gioca Napoli-Bologna al Maradona. Una partita attesissima, nella quale i tifosi rossoblù credono molto, nella speranza che si coroni il grande sogno della Champions League.

Ma intanto, tra chi andrà a Napoli e chi guarderà il match in compagnia nei nostri pub o bar storici, di fronte ai maxi-schermo allestiti per l’occasione, è l’intera città a dare grinta alla squadra di Thiago Motta.

Dalle vetrine dei negozi agli ingressi dei bar, tutto rimanda ai colori della squadra delle Due Torri, grazie ai tantissimi che stanno continuando ad aderire all’iniziativa ’Fino alla fine, Forza Bologna’, lanciata da Confcommercio Ascom, insieme con Emil Banca e il Resto del Carlino. Manca ormai poco alla fine del campionato, ma i bolognesi non intendono fermarsi qui e continuano ad allestire gli ambienti lavorativi, e in alcuni casi anche domestici, a tema Bologna calcio.

Tra bandiere, magliette e libri, non manca nulla nelle attività commerciali, che sostengono il club rossoblù fino alla fine, proprio come recita lo slogan del progetto.

Un esempio? La grande mucca, tutta colorata di rosso e di blu con indosso anche la sciarpa della squadra, che il panificio Nanni Romano ha deciso di mettere in campo. Insomma, chi passerà da via della Barca 23ab non potrà non accorgersi della nuova installazione, anche questa tifosa dell’undici di Thiago Motta. Fa compagnia al panificio La Strana Coppia, che si trova in piazza Clodoveo Bonazzi 6a: qui, tra manichini con al collo le sciarpe, riproduzioni dello stemma del club, ventagli, centrini e presine rossoblù, è impossibile non capire che i titolari tifano il Bologna fc.

Ma non è finita qui, perché anche Aquastore, in via dello Sport 6, punto vendita di accessori per il nuoto nella piscina Sogese “Carmen Longò”, proprio all’interno dello Stadio Dall’Ara, sostiene l’iniziativa, come dimostrano gli scatti fotografici.

Poi, anche in provincia l’atmosfera è festosa. A Medicina, per esempio, c’è Il Bazardi Attilia Masi che fa il tifo per il Bologna calcio: in bella mostra ci sono alcune riviste del Bologna storico, anche del 1978. Anche tutto il resto delle vetrine ricorda i nostri colori del cuore.

Continuate a partecipare all’iniziativa. Gli scatti verranno pubblicati anche sul Carlino, media partner dell’iniziativa, che ogni giorno illumina il totem nella sede redazionale. Sulle nostre pagine, si trova il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing in via Mattei 106, cap 40138, Bologna.