L’ondata europea in vetrina. I negozi esplodono di colori per celebrare l’impresa rossoblù

Altre quattro attività hanno deciso di aderire a ’Fino alla Fine, Forza Bologna’, l’iniziativa lanciata da Confcommercio Ascom, insieme a Emil Banca e al Carlino, per sostenere il Bologna calcio fino alla fine del campionato. Ormai siamo agli sgoccioli, ma i negozianti non smettono di decorare, allestire e personalizzare le loro vetrine con i colori del team di Thiago Motta, celebrando la conquista della Champions e la fine di una stagione incredibile e indimenticabile.

In pagina oggi c’è Vig Due, punto vendita di calzature in piazza Giovanni XXIII, ad Anzola dell’Emilia, dove tra palloncini e magliette e sciarpe tutto ricorda il Bologna calcio. Un’atmosfera di festa che non passa inosservato grazie anche a dei festoni rossoblù. Il tifo si sposta in via Emilia Ponente da Lotti Calzature di Lotti Ezio srl: in mostra qui troviamo maglie storiche, palloni da calcio e sciarpe. Una è totalmente rosso e blu e con una grande scritta al centro con il nome della nostra città.

Anche la Filatelia Numismatica di Balestri Giacomo in via Barberia 10a festeggia il Bologna fc, con immagini storiche e bandiere del Centro Bologna Club e anche la maglia di Igor Kolyvanov, che ha indossato i colori rossoblù dal 1996 al 2001.

Cuori di carta, qualche gadget e la maglietta da gioco autografata di Ndoye è la vetrina di Bice cartolibreria giocattoli, che si trova in via Mazzini 3-5 a Budrio, dove il clima è totalmente rossoblù. E poi c’è sempre il totem della redazione de il Resto del Carlino, in via Mattei 106, che ogni sera si illumina e tifa Bologna. Sulle nostre pagine si trova sempre il coupon per votare la vostra vetrina preferita.