Longara, al via i lavori della pista ciclabile

Ai nastri di partenza i lavori per realizzare la pista ciclabile in via Longarola che collega le frazioni di Longara e Castel Campeggi nel territorio comunale di Calderara. Un’opera che prevede un investimento di circa 2,5 milioni di euro e che si estende per circa tre chilometri. Lo comunica l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Luca Gherardi che ha annunciato l’apertura del cantiere.

"In realtà – precisa Gherardi – questo cantiere è stato già affidato ed è partito a fine settembre. Ma come avevo scritto a qualcuno, non avevo ancora diffuso la notizia per evitare, conoscendo purtroppo i social, polemiche e battute. Questo perché non si sono ancora viste ruspe in azione tra Longara e Castel Campeggi. In realtà nelle scorse settimane la ditta incaricata dei lavori ha effettuato la ‘Bob’, ovvero la ‘bonifica ordigni bellici’ e adesso possiamo partire con i lavori". E Gherardi continua: "Quindi abbiamo emesso l’ordinanza per la viabilità perché da lunedì 30 ottobre il cantiere ha iniziato a prendere forma e si è partiti con l’intervento". In sostanza da inizio settimana dalle 7.30 alle 18.30 via Longarola nel tratto compreso tra la centrale Telecom civico 41B ed il civico 63 è stato istituito il divieto di transito, eccetto che per i residenti di Longara e Castel Campeggi, autorizzati carico - scarico, veicoli di soccorso e trasporto pubblico e scolastico; è stato inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della strada, così come il senso unico alternato gestito da movieri o dall’apposito impianto semaforico il limite di velocità a 30 chilometri orari.

Al termine di ogni giornata lavorativa, il traffico veicolare sarà riaperto normalmente. E sempre sul tema delle piste ciclabili, l’assessore comunale Gherardi ricorda che recentemente sono i partiti i lavori per realizzare altri due tratti di ciclabili. "In sostanza – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici – quello di Longara è l’ultimo cantiere che riguarda le piste ciclopedonali. Recentemente è stato aperto infatti il cantiere della pista di collegamento tra la frazione di Castiglia e il ponte ciclopedonale sul Reno, e che si collega alla ciclovia del Reno, previsto nell’ambito del progetto del cosiddetto ’Tubone’; i lavori in questo caso prevedono una spesa complessiva di circa 580 mila euro. Ed è partito – conclude Gherardi – anche il cantiere per la realizzazione della pista ciclabile in via Rizzola Levante, che si collega alla stazione ferroviaria, con un investimento di circa per euro 130 mila euro".

Pier Luigi Trombetta