Longhi terzo incomodo per la corsa a sindaco

Si chiude la rosa dei candidati a sindaco di Medicina. A concorrere per la poltrona in municipio, oltre al sindaco Matteo Montanari, civico di centrosinistra col Pd, e a Rosario Guzzo, presidente Anc e civico appoggiato dalla destra unita, ci sarà la lista civica ‘Medicina Attiva’ con il candidato Emanuele Longhi. "La lista ha mosso i primi passi nel mese di marzo, con l’organizzazione di una passeggiata itinerante fra alcuni luoghi simbolo del paese, e ha continuato nelle settimane successive, con un volantinaggio mattutino sul tema dei trasporti pubblici presso la ex stazione ferroviaria – racconta Longhi –. Tra i punti fondamentali del programma della lista ci sono il trasporto pubblico locale, la sanità, la cura e il presidio del territorio, a partire dalle strade e dal verde, che oggi versano in condizioni di grande degrado. Un altro tema fondamentale riguarda il posizionamento di Medicina all’interno del Nuovo Circondario Imolese e, in generale, dell’orizzonte politico-amministrativo imolese: tale scelta, secondo la lista, non ha portato benefici tangibili al territorio di Medicina, che nel corso degli anni ha subito decisioni che non sono mai state veramente partecipate dai cittadini e che sono state, al contrario, calate dall’alto".

"Un altro dei punti qualificanti del programma, spinto dai molti giovani che fanno parte della lista – sottolinea il candidato – riguarderà proprio gli spazi pubblici per la creatività e l’espressione libera dei giovani, in un contesto, quello comunale, nel quale sono sempre meno disponibili e fruibili". Il candidato Longhi è lavoratore autonomo, impegnato da molti anni nell’associazionismo locale. Ha svolto due mandati come consigliere comunale d’opposizione, eletto nelle liste del Movimento 5 Stelle, da cui è uscito in occasione del sostegno del M5S al Governo Draghi. La candidata alla carica di vicesindaco, invece, sarà l’agronoma Cinzia Bellettini, che non ha ricoperto precedenti esperienze politiche, ma che ha l’obiettivo di rappresentare il mondo agricolo, tanto importante sul territorio di Medicina, e che è esperta di temi cruciali, quali la gestione del territorio e le politiche ambientali.

La lista non è sostenuta da partiti politici, ma ha ricevuto l’appoggio dei consiglieri uscenti del gruppo misto - riuniti sotto la sigla di "Laboratorio in comune", oltre a Longhi, anche Cavina e Bellobuono. Fra i suoi candidati consiglieri ci sono cittadini che vengono da esperienze politiche diverse fra loro, come pure indipendenti alla prima esperienza.

Zoe Pederzini