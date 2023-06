L’onore delle armi Anche gli avversari ne riconoscono il valore "Ha influenzato il Paese"

Bologna è stata una città politicamente ostile a Silvio Berlusconi. Ma ora, dopo la sua morte, il cordoglio è trasversale. Non solo dal mondo della politica. E anche i più acerrimi avversari sotto le Due Torri rendono al Cavaliere l’onore delle armi. E ieri il consiglio comunale ha osservato un minuto di silenzio.

Romano Prodi ricorda Berlusconi come "un leader politico che, nel suo lungo e intenso impegno pubblico, ha esercitato una grande influenza nella vita del nostro Paese". Il governatore Stefano Bonaccini esprime "vicinanza alla famiglia alla comunità politica di FI e del centrodestra, che Berlusconi ha fatto nascere e guidato per un lungo ciclo della politica italiana".

Per il sindaco Matteo Lepore, l’ex premier "ha caratterizzato una stagione che sarà per sempre legata alla sua figura, comunque la si pensi. Da avversario politico, mi auguro che la Repubblica lo saluti solennemente per gli incarichi istituzionali che ha ricoperto". Federica Mazzoni, segretaria del Pd bolognese, fa le condoglianze alla famiglia, "ma ci sarà un altro tempo per esprimere valutazioni politiche sul suo operato".

"Mi era molto simpatico e forse anche lui mi aveva in simpatia", posta Gianni Morandi su Facebook. "Amava cantare e scriveva anche canzoni... Una volta, allo stadio, a vedere Milan-Bologna, scherzando mi disse, Gianni perché non facciamo un album insieme, potremmo chiamarlo ‘Morandi canta Berlusconi’".

Le coop ‘bianche’ ricordano il Cavaliere: "Ha dato forma a intuizioni che hanno influenzato le dinamiche del Paese – commenta Daniele Ravaglia, direttore di Emil Banca, vicepresidente Confcooperative Terre d’Emilia –. Il mondo cooperativo ne ha apprezzato l’intraprendenza, la sagacia e la capacità di visione, nel solco di un pensiero europeista e atlantista".

Per Massimo Zanetti, patron della Virtus, "abbiamo perso un fuoriclasse di quelli che nascono ogni tanto, come Valentino Rossi, Maradona o Pelè. Un amico fraterno, un fratello maggiore. Era avanti su tutto, un grande uomo che lascia un segno indelebile". Anche Yassine Lafram, presidente dell’Ucoii, l’Unione delle comunità islamiche in Italia, rende omaggio al Cavaliere: "Ci sono addii che pesano come montagne, altri che volano via come piume al vento. Quello di Silvio Berlusconi fa parte dei primi".

Numerosi i messaggi dal centrodestra. "Semplicemente grazie, per tutto. Buon viaggio, mio indimenticabile Presidente", posta sui social la ministra Anna Maria Bernini. Per il viceministro Galeazzo Bignami (Fd’I), "Berlusconi ha cambiato la storia d’Italia, ottenendo la fiducia e il sostegno di decine di milioni di italiani. Ad altri non piaceva, lo sappiamo. Ma questo non impedisce che tutti riconoscano la rilevanza che ha avuto da uomo, da imprenditore, da politico".

Lucia Borgonzoni, sottosegretaria leghista, definisce il Cavaliere "punto di equilibrio, riferimento di un intero sentire politico. Un visionario che ha impresso una svolta liberale al Paese. Ma più di ogni altra cosa, è stato un uomo di incredibile sensibilità, genio e altruismo".

"Se ne va un pezzo del Paese – commenta Angelo Scavone, coordinatore cittadino di FI –. La sua assenza dalla scena politica renderà meno salda la libertà degli italiani". Giulio Venturi, portavoce della Lega in città, propone "l’intitolazione di un luogo a Bologna a Berlusconi – Esiste ancora via Lenin, è giusto ricordare in città quest’uomo che ha dato tanto al nostro Paese".

Marco Lisei, senatore di Fd’I, ricorda Berlusconi come "un uomo eccezionale, capace di lasciare un segno profondo nella storia e nella politica del nostro Paese". "Con la sua scomparsa – affermano i consiglieri di Fd’I Stefano Cavedagna, Fabio Brinati, Felice Caracciolo, Francesco Sassone e Manuela Zuntini – il Paese perde non solo un uomo di grande valore, ma un politico fedele a quel principio di libertà nel quale crediamo".