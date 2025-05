L’opera di Puccini a Villa Griffone

Due giorni in omaggio a Guglielmo Marconi domani e dopodomani a Villa Griffone di Borgonuovo su iniziativa della Fondazione che porta il nome dello scienziato premio Nobel che in questo luogo, a 21 anni, portò a termine i fondamentali esperimenti che sono alla base del funzionamento della radio, ovvero della nascita del ‘wireless’.

Il primo appuntamento domani alle 18 quando a Sasso andrà in scena ’La Grande Opera in villa’, un evento che vedrà la messa in scena, nel parco della villa, della Madama Butterfly in forma da camera. Un omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della sua scomparsa, ma anche al legame autentico che univa il compositore allo scienziato premio Nobel, come testimonia la loro corrispondenza iniziata nel 1911.

Il giorno seguente, 31 maggio, un’intera giornata con momenti istituzionali, una conferenza scientifica, mostre, rievocazione storica, visite e laboratori. Alle 10 la funzione religiosa al Mausoleo, e a seguire una conferenza scientifica sulle ’Frontiere del wireless: per astra, per mare, per terram’, dedicata alle nuove sfide delle telecomunicazioni.