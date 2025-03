"L’opera va realizzata. Lo stop costa 350 milioni"

"Non fare il Passante sarebbe una sciagura. L’opera, è vero, costa. Ma costa anche la congestione del traffico che, a oggi, pesa per 350 milioni all’anno". Daniele Montroni, presidente di Legacoop Emilia-Romagna, non ha dubbi: quest’opera s’ha da fare.

Stupito che si torni a discutere del Passante dopo tanti anni?

"Più che altro amareggiato. Credo che oltre un quarto di secolo per definire il tracciato sia sufficiente. Siamo arrivati a una soluzione, quella del Passante di Mezzo, condivisa, e abbiamo avviato il lotto zero. Non possiamo fermarci adesso".

Crede che lo scontro politico possa frenare l’allargamento di tangenziale e autostrada?

"Il tracciato va realizzato. Con leale collaborazione occorre trovare soluzioni che permettano in tempi rapidi di andare avanti con questo intervento. Gli esempi, anche nel nostro territorio, non mancano. Penso al rigassificatore di Ravenna che entrerà in funzione ad aprile: di fronte all’emergenza energetica, in pochi mesi, è stata trovata una soluzione".

Il nodo sono le risorse. L’opera ora sfora i 3 miliardi di euro...

"Già, ma anche non fare il Passante non è a costo zero. Noi abbiamo svolto uno studio sulla logistica che dimostra che la congestione del traffico sul nodo di Bologna costa 350 milioni all’anno. Pensiamoci: rallentamenti, persone imbottigliate, merci che non arrivano in tempo, inquinamento, costi sanitri. Anche l’opzione zero, cioè rinunciare all’opera, porta un danno alla salute e al sistema economico".

I detrattori del Passante le risponderebbero che l’opera aumenterà l’inquinamento...

"La congestione del traffico aumenta l’inquinamento, la fluidità delle auto, invece, lo riduce. Detto questo, non abbiamo alternative. Certo va potenziato il sistema ferroviario, ma ricordiamoci due dati: il 60 per cento delle industrie si trova a meno di 10 chilometri da un casello autostradale e il 90 per cento delle merci percorre tragitti inferiori a 300 chilometri".

Lo scontro politico, comunque, non accenna ad arrestarsi. E da destra c’è chi rilancia il Passante Sud. Che cosa ne pensa?

"Nelle sedi istituzionali è già stata fatta la scelta sul progetto da portare avanti. Non si può rimettere in discussione ogni volta che cambia il colore politico perché il nostro sistema economico e sociale non ce lo permette".

Il presidente di Confindustria Emilia, Valter Caiumi, al ’Carlino’ ha sottolineato che si tratta di un’opera per il Paese. È d’accordo?

"Ogni persona di buonsenso sa che si tratta di un’opera strategica per l’Italia. Se l’infrastruttura non si fa si rischia di danneggiare non solo l’Emilia-Romagna, ma anche Lombardia, Veneto, Piemonte, Marche, Toscana... Si decida insieme quali sono le priorità e si determinino le modalità per realizzare il Passante tramite Aspi. Ogni altra considerazione nasconde la volontà di non fare né questa né altre opere".