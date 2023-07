L’operaio "Turni anticipati contro la canicola"

Il lavoro è matto e disperatissimo. In un giorno, a Bologna, si sono rotte tre tubature per il caldo. Eliseo Luongo, 54 anni, dipendente della società cooperativa Cpl Concordia (e delegato Fillea-Cgil), nell’ambito dell’appalto della multiutility Hera si occupa della manutenzione delle reti idriche. Di prima mattina è già sul posto, in strada. Nonostante gli oltre 35 gradi, spiega che, essendo un servizio di pubblica utilità, "non possiamo fermarci. Il pronto intervento è attivo 24 ore su 24...".

In attesa del tavolo al ministero, per chi deve lavorare col caldo, che cosa si può fare?

"La nostra azienda ci ha spiegato che c’è la possibilità della cassa integrazione. Ma come facciamo a fermarci se si rompe un tubo e la gente resta senz’acqua? Fortunamente sono state messe in campo diverse misure, tra le quali l’anticipo dei turni".

A che ora entrate in servizio?

"Per evitare le ore più calde, iniziamo alle 5.30 anziché alle 7.30 o alle 8. In questo modo alle 14 stacchiamo".

Rimodulare i turni basta?

"Aiuta. Ma non solo. In caso di orario straordinario, recuperiamo con i riposi. Poi c’è massima disponibilità sulle pause. Un modo per metterci un poco all’ombra, bere acqua, rinfrescarci".

L’idea di un protocollo come fu per il Covid è una soluzione?

"Lavorare così è dura, la fatica si sente. Ma nella nostra azienda ci sono state assunzioni, possiamo darci il cambio. Dove la situazione è meno flessibile, però, si attivi la cassa integrazione e si prevedano alternative. La salute va messa al primo posto".

Rosalba Carbutti