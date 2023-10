L’Operosa entra in Dolce: "Collaborazione preziosa"

Il consiglio di amministrazione della cooperativa sociale Società Dolce ha ammesso l’altro giorno la cooperativa L’Operosa, socio unico di Operosa s.p.a., come socio sovventore, con la sottoscrizione di 240 azioni per complessivi 120mila euro.

Un’opportunità di crescita per Bologna e per due realtà impegnate in ambiti diversi e apparentemente lontani, che s’incontrano nell’operatività e nelle parole che le accomunano e che saranno il fil rouge dei prossimi anni: persone, ambiente, lavoro.

"Questa collaborazione rappresenta un’opportunità preziosa per la nostra città – sottolinea Claudio Pozzi, presidente de L’Operosa – dove due realtà operative in settori differenti si uniscono con uno sguardo a lungo termine. Insieme, miriamo a servire la comunità, mettendo al centro i valori condivisi di attenzione per le persone, dell’ambiente e della creazione di opportunità di lavoro".

Una collaborazione, quella tra L’Operosa e Società Dolce, che ha radici lontane. Le due cooperative, già nel 2021 hanno sottoscritto un contratto di rete per realizzare un’organizzazione comune e operare insieme nella ricerca e nella somministrazione

del personale e nei servizi d’assistenza di base e ristorativi. Gli intenti dell’accordo non sono rimasti sulla carta, ma si sono concretizzati nella comune acquisizione della Rsa Villa Paola, a Bologna e nella partecipazione al project financing sulle Rsa del Comune di Milano. Ma anche nel reclutamento, formazione, gestione e aggiornamento delle risorse umane, con l’ingresso di L’Operosa come socia nell’ente di formazione Seneca e l’utilizzo anche dei servizi di Seneca Job. Il prossimo passo? L’adesione di Società Dolce, già iscritta a Legacoop e Agci, a Confcooperative, a cui aderisce L’Operosa, per essere realtà di riferimento per tutta l’Alleanza delle Cooperative di Bologna.

"Pur operando in settori diversi – precisa Pietro Segata, presidente di Società Dolce – le due cooperative condividono gli stessi valori di mutualità, democrazia, uguaglianza e solidarietà, che hanno prodotto in passato diverse collaborazioni. Due percorsi che hanno accompagnato e scritto una parte della storia di Bologna, garantendo migliaia di posti di lavoro e stipendi a tante famiglie. Solo oggi, i lavoratori di L’Operosa sono 3mila, mentre Società Dolce ne conta oltre 4mila".