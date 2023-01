L’Operosa rilancia sul welfare Premiati i figli dei dipendenti: 38 borse di studio da mille euro

Il gruppo l’Operosa rilancia sul welfare. Sabato scorso, 28 febbraio, ha infatti assegnato 38 borse di studio ai figli dei suoi dipendenti, vincitori del bando ’figli universitari meritevoli’. Una cerimonia molto partecipata all’Auditorium Biagi della Salaborsa con il patrocinio del Comune.

"Crediamo fortemente nel valore della formazione e con questa iniziativa abbiamo voluto premiare il frutto dell’impegno costante negli studi, le capacità e la volontà forte di imparare, con un aiuto concreto di mille euro per sostenere il percorso accademico e di crescita professionale dei figli studenti più meritevoli", ha commentato il presidente de L’Operosa Claudio Pozzi.

Per il benessere dei suoi circa 3mila dipendenti, il Gruppo ha individuato nell’ambito del welfare alcune aree di intervento a sostegno economico dei lavoratori, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, basate sulle tematiche proprie della responsabilità sociale e della sostenibilità ambientale.

Oltre alle borse di studio, una parte dei fondi sono stati destinati al rimborso delle spese dei trasporti pubblici, pari al 10% sull’acquisto di abbonamenti nominali del dipendente, con lo scopo di incentivare scelte responsabili sull’uso dei mezzi negli spostamenti casa-lavoro e di diminuire l’impatto ambientale a fronte di una riduzione di emissione di CO2. Un’altra parte di fondi sono stati destinati ai figli dei lavoratori che frequentano la scuola secondaria di secondo grado, con un incentivo di 200 euro, per dare supporto economico alle famiglie e incentivare l’istruzione.

Non solo. Il Gruppo di Granarolo dell’Emilia a fine anno ha anche voluto riconoscere ai propri dipendenti un premio simbolico del valore di 50 euro, come espressione di gratitudine per l’impegno profuso ogni giorno nel mantenere alta la qualità del servizio offerto ai nostri clienti. "Le persone rappresentano un grande valore e un punto di forza. L’Operosa crede nel piano welfare in quanto ritiene che possa essere una forma di sostegno al reddito per accrescere il potere di spesa dei propri dipendenti e il benessere delle loro famiglie", ha concluso il presidente Pozzi.

Un impegno, quello sul welfare dell’Operosa, che ha portato l’anno scorso il Gruppo a investire oltre 500mila euro in varie iniziative.