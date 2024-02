L’opinione dei cittadini: "Intoppo per le strade": "Decisione di civiltà che frena gli incidenti"

Siamo ancora nel periodo di ’rodaggio’ della ’Città 30’ e l’opinione di lettori e cittadini resta molto divisa. C’è chi si esprime a favore e chi scuote la testa. Le proposte per migliorare il provvedimento fioccano ma c’è anche chi, a questa Città 30, non si sente di suggerire niente. Insomma, il dibattito continua e non accenna a fermarsi. Tra coupon inviati alla redazione di via Mattei, mail arrivate al nostro indirizzo postale e commenti online, il fiume di opinioni non intende arrestarsi. Ecco alcuni esempi scelti dalla redazione.

***********

No, per me è una decisione pazzesca presa da gente che non guida tutti i giorni. È ora di smetterla di incolpare di tutto chi guida l’automobile.

Giuliano Bianchini

***********

Non è più il tempo di cavalli e carrozze, sarebbe stato meglio sistemare le strade e chiudere tutte le buche che ci sono.

Coupon non firmato

***********

Per me è no, sarebbe stato meglio utilizzare lo stesso metodo di controllo anche per i 50 e 70 Km/h. Vigili più attenti al traffico e non solo alle sanzioni sarebbero stati più utili.

Coupon non firmato

***********

Per me è no assoluto, per andare al Sant’Orsola da via Bigari ci ho messo 50 minuti. avrei fatto prima a piedi. Che sia il sindaco a girare per le strade tutti i giorni, strade che tra l’altro sono sfregiate dai mille cantieri per il tram.

Lettera firmata B. S.

***********

Se si vuole realmente pensare alla sicurezza si devono sistemare le strade che versano in una condizione pietosa, piene di buche e danneggiate ormai ovunque. Pericolose per chi va in bici o in moto, e anche per i pedoni negli attraversamenti. E sistemare i marciapiedi che sono una vera pena per chi è disabile ed è costretto in carrozzina. In più bisognerebbe cominciare a combattere seriamente il degrado provocato da una microcriminalità che si sta appropriando di varie zone della città, non solo in periferia ma anche nel centro storico. Bologna merita certamente di più da chi è chiamato ad amministrarla, invece che inventarsi cose assurde e senza alcun senso logico.

Commento online

***********

Per me è sì. Secondo me bisogna aumentare gli spazi per la mobilità collettiva o alternativa al veicolo a motore e favorire l’educazione stradale e civica. Bisogna inoltre migliorare la presenza di stalli per bici, aumentandone il numero prevedendo soluzioni alternative e più sicure come le Bike box in stile francese.

Commento online

***********

Per me è no, i 30 Km/h estesi a tutta la città sono un enorme intoppo per la circolazione; possono essere utili solo in prossimità di plessi scolastici e dentro le mura. Inoltre i bolloni dipinti sulla carreggiata non vengono rilevati dalle telecamere presenti sulle auto che ne sono dotate.

Auspico che il sindaco Lepore voglia rivedere questa assurda imposizione

Paolo F.

***********

È una decisione di civiltà, e come altre nel passato comporta una prima fase di adattamento, dopo la quale l ‘apprezzeremo tutti . Ricordo proteste ’vivaci’ per la chiusura al traffico su p.zza Maggiore, v. D’Azeglio, etc etc. Una parte di bolognesi storicamente tende a opporsi a prescindere e ciò ha prodotto spesso ritardi nell’innovazione.

Commento online

***********

Per me sarebbe bastato far rispettare i 50 Km/h e mettere i 30 km/h solo in alcuni brevi tratti in prossimità di scuole e zone più a rischi, non sul 70% delle strade! Ci sono centinaia di migliaia di bolognesi che in 40 anni di guida non hanno MAI fatto male a un pedone o a un ciclista. Ora ingiustamente gli stessi cittadini che prima guidavano con attenzione alla strada, dovranno guardare il contachilometri! Ci ammaleremo di più per lo stress di guidare in questa situazione assurda e non mi venite a dire che diminuisce l’inquinamento perché ho consumato il 50% in più in una settimana sul medesimo tragitto e quindi ho involontariamente inquinato (e speso tempo e soldi) molto più di prima. È un NO categorico!

Commento online

***********

Per me è sì. Penso che sia una iniziativa lodevole dato che a 30 Km/h sia molto più difficile provocare incidenti, ci sono troppi morti per strada e se si salvasse anche solo una vita sarebbe già un successo. Anche la qualità dell’aria dovrebbe migliorare, adesso si sta ancora sperimentando ma con il passare dei mesi penso che si andrà ad intervenire nelle zone in cui dà troppi disagi, personalmente sia ad andare che a tornare da lavoro sto impiegando lo stesso tempo ma magari in altre zone non è così.

Commento online

***********

Io dico no, per me sarebbero bastati maggiori controlli per il rispetto dei 50 Km/h, non questo assurdo provvedimento.

Piero Antinori

***********

La mia risposta è no. In più sono dell’avviso che i problemi si risolvano con la sensibilizzazione e l’autoresponsabilizzazione. I divieti alimentano solo la ’sindrome del Bastian contrario’.

Lettera firmata Michele A.