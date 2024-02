L’opinione dei cittadini: "Le auto sono tornate ad andare più veloce": "Mancano i controlli"

Siamo ancora nel periodo di ’rodaggio’ della ’Città 30’ e l’opinione di lettori e cittadini resta molto divisa. C’è chi si esprime a favore e chi scuote la testa. Le proposte per migliorare il provvedimento fioccano ma c’è anche chi, a questa Città 30, non si sente di suggerire niente. Insomma, il dibattito continua e non accenna a fermarsi. Tra coupon inviati alla redazione di via Mattei, mail arrivate al nostro indirizzo postale e commenti online, il fiume di opinioni non intende arrestarsi. Ecco alcuni esempi scelti dalla redazione.

Per me è no, si rallenta tutta la città , a causa delle code interminabili è impossibile svolgere le proprie attività.

Coupon non firmato

No, secondo me era sufficiente far rispettare i limiti che c’erano prima, capisco i 30Km/h solo in prossimità delle scuole.

Dante Brunetti

Per me è sì, sono stato per 30 anni vigile motociclista e mi sento di suggerire solo di aumentare i controlli. Vorrei anche ricordare che la velocità media in città è di 22 Km/h.

Coupon non firmato

Contrario, per me il problema, oltre alla velocità ridotta è la quasi totale assenza di controlli per i ciclisti. Spesso e volentieri procedono contromano, sotto i portici o sui marciapiedi. sono un rischio, oltre che per loro stessi, anche per auto e pedoni.

D. Legnani

Per me è sì, anche se ridurrei l’area 30 all’interno delle mura.

Coupon non firmato

Io dico no. Prima di imbarcarsi in crociate ideologiche inutili bisognerebbe pensare alle problematiche reali e più urgenti, come sistemare le strade.

Anna Borghi

Il Comune voleva dare un segnale forte di attenzione sul problema degli incidenti stradali e ciò era corretto e condivisibile . Ma la soluzione proposta, a mio avviso, è sbagliata . Perché non implementare seriamente e continuativamente i controlli sui 50 km/h ( che è un limite ragionevole)? Perché non iniziare con il limite dei 30 km/h solo in alcune zone particolarmente sensibili ? La scelta fatta dal Comune è poco approfondita e razionale ; non è in questo modo che si rappresenta Bologna come città all’avanguardia .

Stefano Rinaldi.

No, in più noto che con il passare dei giorni la gente sta tornando a circolare alla velocità di prima. Non era meglio cominciare a sanzionare senza mettere in piedi tutto questo ’teatrino’? Alla fine paga sempre Pantalone.

Lettera firmata R. G.

Per me è no, la città non è pronta per un cambio così radicale.

L’obbiettivo del Sindaco e della giunta comunale non è solo quello di diminuire le vittime stradali ma anche di disincentivare l’uso dell’automobile. La città tuttavia ha pochi servizi, per non parlare di autobus negli orari notturni. Lepore ha mantenuto la promessa fatta in campagna, forse presa a cuor leggero da chi l’ha votato e che però adesso critica questa decisione. Il mio pensiero, prima vanno potenziati e resi efficienti i servizi di trasporto pubblico, poi si può pensare al resto.

Commento online

Per me è no, bastavano le pattuglie per far rispettare i 50, inoltre bisogna educare i ciclisti, la maggior parte di loro passa con il semaforo rosso, per non parlare dei monopattini che scorrazzano ovunque e delle piste ciclabili dove non si capisce quando cominciano ne dove finiscono. Antonio Cesari

Piuttosto che rallentare i flussi consiglierei di ottimizzare, nei limiti del possibile, i punti critici del sistema stradale della città. Inoltre vorrei vedere dei dati tecnici riguardo le emissioni medie delle autovetture e dei motocicli costretti a mantenere quella velocità, se non costretti a ripartenze continue (perché in quel caso le emissioni aumentano notevolmente). Il tutto mi sembra utopistico, a partire dall’ideatore fino ad arrivare a coloro i quali hanno approvato tale misura.

Commento online

La mia risposta? Sì, desidero contribuire a costruire una città più a misura di persone e più sicura. I cambiamenti richiedono pazienza ed accompagnamento: serve formazione, informazione, controlli e la realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie per ridurre la velocità delle auto e facilitare la mobilità pedonale e ciclistica.

Commento firmato A. V.

Per me è no, sicuramente servono più controlli ma lascerei il limite di velocità invariato. Quello che serve è più educazione a ciclisti e pedoni.

Commento online