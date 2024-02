L’opinione dei cittadini: "Misura senza senso, blocca tutta la città": "Ora c’è più sicurezza"

La ’Città 30’ continua ad infiammare strade, piazze, bar e salotti bolognesi. L’opinione di lettori e cittadini resta molto divisa. C’è chi chi scuote la testa e chi festeggia il cambiamento. Le proposte per migliorare il provvedimento fioccano ma c’è anche chi, a questa Città 30, non si sente di suggerire niente. Insomma, il dibattito continua e non accenna a fermarsi. Tra coupon inviati alla redazione di via Mattei, mail arrivate al nostro indirizzo postale e commenti online, il fiume di opinioni non intende arrestarsi.

Ecco alcuni esempi scelti dalla

redazione per cercare di trovare filo di Arianna per uscire da questo labirintico provvedimento.

***********

Per me è no, è chiaramente un provvedimento che mira solo a dissuadere l’uso delle auto private.

Coupon non firmato

***********

No, assolutamente no. Sembra di stare in una processione, ci si addormenta al volante. Il provvedimento serve a poco, è aumentato lo smog tanto quanto i ritardi dei mezzi pubblici. La cartellonistica è scarsa e di base non si capisce niente. Bisognerebbe, a mio avviso, controllare meglio le strade, non abbassare i limiti di velocità.

Coupon non firmato

***********

No, io inizierei valutando meglio le aree dove il limite può essere 30. I limiti imposti a casaccio non piacciono a nessuno. La sicurezza dei cittadini, secondo me, prima che nelle strade, inizia dalle abitazioni. Bisogna arginare la criminalità e sanzionare più pesantemente chi non vuole obbedire alle regole.

Coupon non firmato

***********

Non ha senso bloccare tutta la città soprattutto in questo periodo dove i tanti cantieri ci costringono già ad andare ad una velocità ridotta. Il limite va bene davanti alle scuole, agli ospedali, a parchi e stazione. Le multe sono già previste nel bilancio preventivo del comune e quindi servono solo a fare cassa. Come succede in zona stadio quando ci sono le partite.

Una residente di via De Coubertin

***********

Io dico no. Prima di svegliarsi la mattina e regalare perle così assurde sarebbe stato meglio completare tutti i lavori da fare tipo: in tutto il centro città un percorso segnalato per biciclette e monopattini elettrici in modo tale da non intralciare gli automobilisti; percorsi per autobus e taxi per lo stesso motivo e ultimo ma non per importanza, la decurtazione dei punti sulla patente che è un abuso di potere. Sì, perché il limite dei 30Km/h lo decide la consulta comunale ma la decurtazione dei punti riguarda il codice della strada, legge nazionale e quindi non possono abusare di questo.

Commento online

***********

Io sono d’accordo e mi auguro che ci sarà più sicurezza per i pedoni. Spero inoltre che vengano migliorati servizi pubblici e bike sharing.

Commento online

***********

Con i limiti a 30 Km/h la gente rallenta solo in prossimità dei telelaser per poi accelerare subito dopo. Misura totalmente inutile e, anzi, che aumenterà l’incidentalità sulle strade. La zona 30 va bene nel centro storico, non sulle altre arterie stradali.

Commento online

***********

Totalmente contraria al nuovo regolamento imposto. Per me sarebbe bastato far rispettare i limiti precedenti e fare opportuni controlli nel corso degli anni, non immaginare e imporre un limite assurdo che non porterà alcun beneficio. Il senso civico bolognese non c’è più da tempo e basta andare in tangenziale ogni mattina per vedere automobilisti indisciplinati che non rispettano il minimo standard di sicurezza stradale fregandosene di ogni regola.

Barbara Cubeddu

***********

Per me è no, serve un servizio bus efficiente e capillare. Per incentivare l’uso dei mezzi pubblici questi devono coprire tutta la città, seriamente, a tutte le ore del giorno e della notte e con frequenza maggiore.

Commento online

***********

Mi trovo d’accordo con il provvedimento, in più, secondo me servirebbe una mappa dei percorsi consigliati a chi con un’auto deve necessariamente attraversare la città ma non vuole/può utilizzare la tangenziale.

Questo per far convergere, tra vie di accesso e viali, il traffico di mero attraversamento della città sulle strade a più alta capacità e in cui i limiti rimangono invariati Magari è possibile comunicare dati specifici anche a Google per aggiornare le mappe in tal senso?

Lettera firmata Anna R.