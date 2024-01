L’opinione dei cittadini: "Sì, è una misura per il futuro": "No, pretesto per fare multe"

Dopo più di una settimana dall’entrata in vigore delle misure sulla tanto discussa Città 30, le opinioni dei bolognesi si continuano a dividere. Tra chi è favorevole e chi contrario migliaia le interazioni, sotto forma di tagliandini, commenti online e mail che continuano ad arrivare alla nostra redazione. Tramite il nostro sondaggio su ‘Bologna Città 30 Km/h’ chiunque può prendere parte attivamente alle decisioni della città e dire la propria. Insomma, i bolognesi vogliono far sentire la propria voce su un progetto sempre più discusso, in attesa di capire anche come si evolverà. Ecco alcune risposte tra coupon cartacei ed email arrivati alla redazione del nostro giornale e commenti lasciati dagli utenti sul nostro sito.

***********

Contrario, "suggerisco di tornare ai limiti precedenti e di inasprire le pene per i trasgressori, in più le distrazioni principali non vengono dal continuo controllo del contachilometri ma dal cellulare".

Coupon non firmato

***********

In quanto ciclista praticante sia in città che nella Val di Zena e sui Colli bolognesi vorrei anch’io dare il mio contributo perchè, sia sui social che sui mass media ho sentito che questa non è una battaglia sulla sicurezza stradale e sulla tutela dell’utente debole della strada ma una battaglia ideologica.

Se così fosse, la città 30 a mio parere, è ideologia di chi vuole rendere la città a misura d’uomo, ridurre l’inquinamento fossile e acustico; di chi vuole salvaguardare la vita umana, di chi vuole ridurre i ritmi frenetici della vita, di chi aspira a rendere città di medie dimensioni vivibili come le metropoli della Mitteleuropa. Tra una decina d’anni tutti diranno ’ma come si faceva a vivere così?’ Come fumare al cinema prima e nei locali pubblici dopo. Non si torna più indietro! Le cose tra qualche mese vanno verificate e con un po’ di buon senso oltre il centro storico medioevale ogni strada, fuori dai viali, dovrà essere monitorata.

Manlio D’Amico

***********

Non sono per niente d’accordo, a mio avviso sarebbe bastato installare più dissuasori di velocità. Messa così, la Città 30 mi sembra solo un pretesto per fare più multe.

Coupon non firmato

***********

Non mi sento di rispondere con un secco sì o un no deciso a questa misura. Da ciclista mi sento di esprimermi favorevolmente, è più sicuro se tutti vanno più piano; da cittadino sono più critico. A mio avviso non c’è stata una campagna di spiegazione delle nuove norme adeguata.

Michelangelo Dondi

***********

No, propongo lo spostamento del limite di velocità a 40 km/h e, la sostituzione dei cartelli che, dalla macchina, si vedono male.

Coupon non firmato

***********

Manifesto la mia disapprovazione per la Città 30 per la seguente ragione: ho provato, la mattina ai medesimi orari, nel recarmi in stazione, il mio viaggio si allunga di 15 minuti, rispetto ai 20 di prima;

in più, ritengo che un’area così immensa ai 30Km/h tolga dalla testa dell’automobilista quell’attenzione particolare che dedicherebbe invece a piccole e specifiche zone in cui i 30km/h avrebbero senso ad esserci.

Lorenzo Martino