L’opposizione a Palazzo: "Bisogna fare qualcosa"

Cosa mette d’accordo i Verdi, già esodati dalla maggioranza, e il centrodestra? Le critiche allo stop del Passante. Innanzitutto il partito ambientalista, che critica fortemente l’abbandono del progetto dopo aver già avviato il famoso ‘lotto zero’, con tanto di alberi abbattuti. "Bologna si è svegliata con uno scontro istituzionale sul Passante di Mezzo e l’annuncio di una rivoluzione verde in città.

Da una parte Regione e Città metropolitana si arrabbiano con il ministro Salvini per il mancato coinvolgimento nel presunto ridimensionamento del progetto di allargamento della tangenziale, dall’altra la vicesindaca Clancy parla del programma ‘Bologna Verde’, che prevede meno cemento e più alberi. Per capire lo stretto legame tra le due notizie, basti ricordare il famigerato ‘lotto zero’ del Passante, che ha comportato la distruzione di intere fasce boscate e dei parchi a ridosso della tangenziale. Migliaia di alberi abbattuti per un progetto sbagliato, ma sostenuto da chi oggi dichiara di voler rinverdire la città".

Anche Forza Italia, attraverso Manes Bernardini e la new entry tra gli azzurri Giulio Venturi, prende posizione dopo l’incontro a Roma sull’opera.

"Hanno ragione le associazioni di categoria quando affermano che l’importante è che si faccia qualcosa e alla svelta – chiosa Venturi –. Il dibattito sul Passante è diventato stucchevole per gli addetti ai lavori, figurarsi per i cittadini che quotidianamente devono stare in fila ore in coda".

Bernardini replica invece a Campaniello: "Sembra che l’assessore non abbia ancora capito in che cosa consista il Passante di Mezzo, bisogna invece cancellare l’attraversamento dell’autostrada da Bologna. Se poi la soluzione sia l’interramento o il Passante Sud, lasciamo la discussione al Mit e ai tecnici coinvolti".

Per il gruppo di Fratelli d’Italia in Comune "le parole di Campaniello dimostrano come le amministrazioni di sinistra non abbiano mai risolto le problematiche di traffico di Bologna. Assurdo poi sentir parlare di ‘protezione della città e opere verdi’, quando il progetto del Passante di Mezzo aumenterebbe il traffico fino a 65 milioni di veicoli l’anno e di ‘green’ non ha nulla, se non qualche palliativa opera di mitigazione e compensazione introdotta solo per far cambiare idea a Coalizione Civica e per ottenerne l’appoggio imbarcandola nella maggioranza a livello locale".

Francesco Moroni