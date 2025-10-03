L’opposizione all’attacco: "Commissione d’inchiesta"

Una commissione assembleare d’inchiesta sulla sanità dell’Emilia-Romagna. È la richiesta dei capigruppo di Fratelli d’Italia (Marta Evangelisti), Rete Civica (Elena Ugolini) e Forza Italia (Pietro Vignali) sulla base dell’articolo 60 comma 2 del Regolamento interno dell’Assemblea Legislativa.

"La richiesta sorge dopo la sospensione della chirurgia programmata al Rizzoli dal 12 dicembre al 7 gennaio – dichiarano congiuntamente –, l’ultimo segnale di un sistema che sta deragliando. Si tratta di una mossa disperata dell’assessore Fabi per gestire il disavanzo regionale sanitario, che si ripercuote negativamente sulle liste d’attesa: meno pazienti vengono operati, e più si allungano. Allo Ior in attesa ci sono già 27.000 persone, con tempi medi di 18 mesi".

Il caso del Rizzoli, come dichiarano, "si somma infatti a innumerevoli criticità che penalizzano i cittadini, e che Fratelli d’Italia, Rete Civica, Forza Italia denunciano da mesi. L’Accordo integrativo con i medici di medicina generale non è stato ancora rinnovato. Le irregolarità nelle liste d’attesa, con ’prese in carico fittizie’, come segnalato dalla Fimmg. I disservizi al Cup: molti cittadini segnalano di essere stati rimandati indietro dagli sportelli Cup per la mancata accettazione delle prescrizioni dei medici di medicina generale. Il progetto dei Cau, che ha impegnato più di 35 milioni solo nel 2024, non ha raggiunto gli obiettivi per cui era nato. La delibera dei ristori al privato accreditato per il periodo Covid annullata unilateralmente. I cittadini ricevono solleciti di pagamento per ticket del Pronto Soccorso a distanza di anni dalla prestazione. Il disavanzo della sanità è passato da -200 a -645 milioni di euro, come certificato dall’ultima delibera di fine luglio. Il deficit complessivo delle singole Ausl emiliano-romagnole ammonta a 1 miliardo di euro". queste sono alcune delle ragioni per la quali FdI, Rete Civica e FI chiedono "una commissione d’inchiesta per fare luce sulla situazione e per poterci confrontare con esperti al fine di individuare insieme quali siano le vie da percorrere per invertire la rotta. Non basta dire che servono più soldi. Occorre valorizzare le professionalità della nostra sanità, è necessaria una nuova visione che sappia rilanciare il nostro servizio sanitario regionale"

La richiesta di una commissione d’inchiesta sarà presentata all’Ufficio di presidenza per essere inserita nell’ordine del giorno della prima seduta utile dell’Assemblea. "Siamo fiduciosi che la maggioranza non si sottrarrà dal voto favorevole all’istituzione di questa Commissione – affermano –. Non può aver paura di capire come stanno veramente le cose per migliorare il nostro servizio sanitario regionale".

Monica Raschi