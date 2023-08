L’opposizione all’attacco "Ex Pedretti, un pasticcio"

In settembre il parere della commissione sulla qualità urbana, poi le verifiche dell’ufficio tecnico, entro l’anno l’avvio del cantiere e in primavera le prime strutture. Tempi contingentati secondo l’assessore all’urbanistica, Barbara Negroni, per il nuovo progetto e il nuovo corso del ‘Torre Pedretti’, l’edificio destinato a cambiare il volto e il profilo del centro di Casalecchio, tornato al centro del dibattito politico dopo l’entrata in scena del nuovo costruttore: la Tecnocem srl, impresa bolognese che con lo studio Luca Drago (ben noto per il progetto della Torre Unipol di Bologna fatto con Open Project) sta apportando gli ultimi dettagli al nuovo progetto di edificio e di piazza che dovrebbe sorgere sul luogo dove c’era lo storico albergo-ristorante Pedretti. Lo scorso anno il consiglio comunale aveva dato il via libera alle ultime modifiche e preso atto del disegno di edificio e piazza che la vecchia società aveva commissionato all’architetto Claudio Zanirato.

Con l’arrivo della nuova proprietà cambierà (ancora una volta) il progetto, e questo ha suscitato le reazioni contrarie di tutte le opposizioni che con Erika Seta (Centrodestra) manifesta "sconcerto dalla totale assenza di informazione da parte del sindaco e dell’assessore Negroni. Uno sgarbo istituzionale al consiglio e alla città aggravato dal fatto che l’ex Pedretti è il più grosso pasticcio amministrativo che Casalecchio abbia mai visto. Stiamo parlando del cuore della città che da più di 10 anni si è tenuta un rudere e poi un buco, con un palazzo che da sei piani è arrivato a nove e dove lo spazio commerciale si è sempre più ridotto. Chiederemo subito una commissione per discutere del nuovo scenario".

A ruota il capogruppo della lista civica, Bruno Cevenini, che da diversi anni propone di delocalizzare la costruzione: "In vent’anni le cose sono cambiate, e di tanto. Se si va a costruire lì, con il raddoppio della cubatura preesistente e il sacrificio di tanti altri alberi, la città non migliora certamente la sua qualità. Questa è la nostra ‘piazza Maggiore’ e questo continuo cambio di progetti non fa che manifestare la confusione di idee di questa giunta".

Parla di ‘passo del gambero’ il consigliere Pietro Cappellini (Fd’I): "Assistiamo all’ennesimo ribaltone che dà ragione a noi che abbiamo sempre manifestato la nostra contrarietà. Nella commissione chiederemo ragione di una scelta che di fatto rimette tutto in gioco".

E Giovanni Baglieri (Movimento 5 Stelle) aggiunge: "Impariamo dal Carlino che continua un tiramolla che farà ancora slittare i tempi per vedere finalmente sistemata la ‘piazza del buco’. Credo che i cittadini non ne possano più".

Gabriele Mignardi