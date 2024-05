L’opposizione all’attacco: "Lepore teme le proteste"

L’abbattimento dei tigli nel giardino Acerbi – avvenuto di notte e dovuto al cantiere per la realizzazione del nuovo nido Cavazzoni – ha scatenato la polemica politica. E il rischio che anche questi lavori si trasformino in una grana simile a quella delle Scuole Besta per palazzo D’Accursio, è alto.

Danny Labriola, portavoce dei Verdi, attacca l’amministrazione comunale: "Ancora una volta sceglie di sacrificare l’ambiente per un progetto che peggiorerà la vita e la salute dei residenti". Labriola precisa inoltre che "si trattava dell’unica porzione del parco piena di alberi che mitigavano il caldo nei mesi estivi, favorendo occasioni di ritrovo e socialità per anziani e famiglie con bambini. È imbarazzante che il Comune scelga di abbattere alberi di notte, senza nessuna comunicazione preventiva, per paura di dover affrontare le proteste dei cittadini".

Duro anche il commento di Stefano Cavedagna, capogruppo di FdI in consiglio: "Sono venuti di notte quasi come fossero ladri – le sue parole – forse perché sapevano benissimo che i cittadini della zona non avrebbero tollerato questa azione. Il Comune ha fatto finta di ascoltare i cittadini letteralmente spostando di un po’ di metri il problema, ma andando avanti imperterrito nell’abbattimento di alberi sani per fare spazio al nuovo asilo. Si poteva benissimo ristrutturare il vecchio, non si capisce perché questa giunta a parole si definisca per il verde, poi nei fatti consuma suolo senza limiti".

Pioggia di critiche anche da Forza Italia con la vicecoordinatrice cittadina Annamaria Cesari e il capogruppo al Savena, Antonio Basile: "Spiace che questa amministrazione abbia scelto di operare con il ‘favore delle tenebre’ su un argomento, il verde, che a quanto pare non è per nulla tra le loro priorità, anzi si dimostra maestra nella pratica di green washing".

Sulla vicenda è intervenuto anche Matteo Di Benedetto della Lega: "Concordiamo – dice – con le critiche sottolineate dal comitato che si oppone al progetto del nuovo nido Cavazzoni. I tempi previsti sono biblici e il taglio gli alberi ad alto fusto continua anche in quest’area. Alla faccia della giunta green e sostenibile. Comprendiamo che Lepore possa avere la passione per l’abbattimento degli alberi, gli ricordiamo però che dovrebbe fare il sindaco e tenere a mente le necessità della comunità, contemperandole al meglio".

Chiara Caravelli