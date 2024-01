L’opposizione attacca il Comune:: "Il bilancio non è stato presentato"

L’ultimo consiglio comunale dell’anno a San Pietro in Casale è stato turbolento come lo sono stati i mesi seguiti all’annuncio di un dissesto finanziario comunale da quasi 4 milioni. Al centro delle polemiche di fine anno la mancata presentazione del bilancio da parte dell’amministrazione. Ad attaccare la giunta l’opposizione consiliare, nello specifico Mattia Polazzi, consigliere comunale e metropolitano della Lega, con i consiglieri Diego e Sara Mazzanti di Fratelli d’Italia e il civico Antonio Terracciano.

"San Pietro non ha presentato il bilancio di previsione 2024- dicono i rappresentanto dell’opposizione- e di conseguenza, con i soli voti del gruppo di maggioranza, il consiglio comunale è stato costretto ad approvare il passaggio all’esercizio provvisorio. È un altro duro colpo per l’amministrazione Pezzoli e per i cittadini. Le dimissioni del sindaco Pezzoli e della sua giunta devono essere immediate- attaccano -. Questo ennesimo fallimento amministrativo comporta gravi limitazioni per le spese del Comune, aggravando ulteriormente la sfiducia nei cittadini e nelle banche. L’incapacità amministrativa della giunta è lampante. I cittadini sono demoralizzati e non possono più permettersi ulteriori errori che compromettano il futuro di San Pietro. Il Pd locale e il suo sindaco hanno affrontato un Capodanno amaro, mentre la necessità di soluzioni rapide e concrete diventa sempre più urgente per la stabilità e il benessere della comunità locale".

Immediata la replica del sindaco Claudio Pezzoli: "La necessità di ricorrere all’esercizio provvisorio è conseguente all’approvazione del piano di riequilibrio, discusso e approvato nella seduta consiliare del 20 novembre. Dopo l’approvazione del piano e delle misure di risanamento, che devono essere necessariamente recepite nei bilanci degli esercizi oggetto del piano, e quindi anche nei bilanci del triennio 24-26, sono state completate le operazioni di predisposizione del bilancio di previsione. Lo schema del bilancio in questione è già stato approvato dalla giunta il 20 dicembre. Una volta corredato del parere del revisore dei conti, in corso di predisposizione, il bilancio sarà messo a disposizione dei consiglieri e portato in discussione in consiglio entro i termini, oggi differiti da decreto ministeriale al 15 marzo".

Zoe Pederzini