L’opposizione: "Degrado al ’Prà Znèin’ e nelle vie di San Biagio"

Alla passerella mancano almeno 40 assi che, per attraversarla, ti costringono a tre salti mortali da acrobata da circo. Mentre le assi del tavolino (e anche delle due panchine ai lati) per il pic-nic sono diventate terreno di esercizio e fantasia di graffitari di ogni razza. Ormai illeggibile il cartello del Parco Fluviale ’Prà Znèin’ (Prato Piccolo), sia per il cartiglio accartocciato e rotto in più punti, sia per i graffiti che, anche qui, sono stati lasciati dalle mani di autentici vandali. È questa la situazione al Prà Znèin di Casalecchio, un angolo di paradiso, ricco di natura e vestigia storiche, tra il fiume Reno, la Casa del Custode della Chiusa e i giganteschi massi dell’antica Chiusa, rotta nel 1893, in seguito ad una disastrosa piena del fiume.

Un degrado denunciato più volte dagli abitanti delle vie Giordani, Risorgimento e IV Novembre e dai gestori delle attività artigianali e commerciali insediate nei capannoni della ex Vignoni. E c’è un degrado visibile anche nelle vie di San Biagio, il quartiere più a Sud di Casalecchio, dove non si fermano gli abbandoni di rifiuti ingombranti a tutte le ore del giorno.

"Residenti e cittadini che frequentano questo angolo storico di Casalecchio – raccontano Pietro Cappellini e Maria Mazza, consiglieri comunali di FdI che nei giorni scorsi hanno visitato il Prà Znein assieme a Enrico Pasquariello (Lega), candidato sindaco del Centrodestra alle prossime elezioni – sono letteralmente disgustati per lo stato di degrado e abbandono di questa che è una delle perle di Casalecchio. Senza sorveglianza, qui tutto è lasciato all’incuria e agli atti vandalici. Si impongono programmi di pulizia e manutenzione, investimenti su luci e telecamere, presenza continua della polizia locale". Al Prà Znein si è affacciata anche Elena Foresti del dipartimento scuola di FdI: "È fondamentale tutelare luoghi come questo, molto frequentati dai bambini che devono potersi sedere su un prato senza aver paura di trovare una siringa".

A gestire il confronto con i cittadini di San Biagio c’erano Silvia Braicovick e Gianpiero Biondo. "L’abbandono dei rifiuti ingombranti è la piaga di questo Quartiere – raccontano – sollevato più volte dai nostri consiglieri comunali e dal coordinatore di FdI Domenico Nobile".

"Al Prà Znein – ribatte Barbara Negroni, assessora all’Ambiente – siamo in attesa del benestare della Soprintendenza per il restauro del ponticello. In quanto alla manutenzione, l’erba sarà tagliata la settimana prossima secondo un calendario della biodiversità, gestito dal Wwf. Per i rifiuti ingombranti di San Biagio ci sono diverse iniziative allo studio. Non solo sanzioni per gli indisciplinati, ma anche accorgimenti e pulizia da parte di un numero maggiore di spazzini di quartiere".

Nicodemo Mele