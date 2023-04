L’opposizione lascia l’aula, salta il Consiglio

di Pier Luigi Trombetta

Bagarre nel consiglio comunale di San Giovanni in Persiceto. L’altra sera il gruppo consiliare di opposizione ’Idee in marcia per Persiceto e frazioni’ ha abbandonato l’aula per protesta. Il motivo la mancanza del numero legale. In sostanza, hanno dato forfait alcuni consiglieri di maggioranza. Tuttavia il consiglio è stato aperto e sono stati discussi alcuni punti proposti dalla minoranza. Poi, al momento della votazione sull’approvazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023 – 2024, cui seguivano i punti sulla variazione di bilancio e sulle variazioni al regolamento dei servizi scolastici, i consiglieri di minoranza si sono alzati in piedi e sono usciti. Il consiglio allora è stato chiuso con largo anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista. "Abbiamo lasciato il consiglio comunale – spiega Michael Santi, consigliere comunale di minoranza – perché anche l’altra sera la maggioranza non è stata in grado di garantire il numero legale della seduta per via delle sue troppe assenze". E Santi continua: "Riteniamo questo una situazione grave soprattutto considerato che è loro compito l’organizzazione dei lavori consiliari; pertanto ci è sembrato giusto evidenziarlo in questi termini".

"Ammetto – fa eco Sara Accorsi consigliere comunale di minoranza – che non sarei voluta arrivare nelle condizioni di fare saltare un consiglio comunale con l’uscita del nostro gruppo. Ma l’altra sera è stata l’ennesima volta in cui, con assoluta nonchalance, a pochi minuti dall’avvio del consiglio la maggioranza dice che non ha i numeri". E aggiunge: "È un impegno serio essere in consiglio. Per questo l’altra sera abbiamo deciso che, dopo ormai più di un anno, l’impegno che la maggioranza si è presa va rispettato. Non più di fronte solo alla minoranza, ma alla cittadinanza. Una seduta non valida per assenza del numero legale è un fatto molto grave".

E non si fa aspettare la replica del sindaco Lorenzo Pellegatti. "Siamo una maggioranza – precisa il primo cittadino – forte e coesa. Purtroppo l’altra sera abbiamo avuto delle defezioni all’ultimo momento e dunque non eravamo al completo. Il consiglio era iniziato e alcuni punti proposti da loro sono stati discussi. Ma quando si è arrivati a discutere i nostri i consiglieri di opposizione hanno abbandonato la sala consiliare. Il numero legale è venuto meno e siamo stati costretti a chiudere la seduta con buona pace dei nostri punti di discussione".