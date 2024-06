L’opposizione perde i pezzi. Lasciano Collina e Bozzi

Non parte certo con i migliori auspici il quinquennio di opposizione in un centrodestra che ancora una volta mostra enormi difficoltà al suo interno, con spaccature e frizioni che avevano peraltro già accompagnato i mesi precedenti alla scelta del candidato Mazzoni. In ordine di tempo il primo a lasciare il proprio ruolo, quello di Coordinatore di Fratelli d’Italia, è stato Alessandro Collina (nella foto). L’uomo dal quale Fratelli d’Italia aveva scelto di ripartire, insomma, è durato una manciata di settimane. Il tempo sufficiente, lo rivendica Collina in un comunicato stampa, per "offrire un importante contributo all’elezione di Stefano Cavedagna in Europa con un buon risultato a livello di percentuale di voti per Fratelli d’Italia. Alle elezioni amministrative la lista di Fratelli d’Italia si è presentata da sola e ha ricevuto 2055 voti, eleggendo due consiglieri di FdI unitamente ai due consiglieri della civica Il Comune al Centro. Ho deciso di rassegnare le dimissioni - aggiunge Collina- perché il mio compito è esaurito; inoltre sono in disaccordo con alcune scelte di candidati calate dall’alto perché quando si viene eletti bisogna impegnarsi a svolgere il ruolo assegnato ed essere presenti in consiglio comunale. Non vorrei più assistere ad altri cinque anni di una opposizione assente o silente. Rimango comunque a disposizione per dare un contributo a Lorenzo Brogi neo consigliere eletto di FdI, ai consiglieri Mazzoni e Sermenghi della civica, la mia idea politica rimane sempre a destra", chiude lasciando trapelare non poco rammarico Collina.

Dalla civica Il Comune al Centro, poi, si registra l’addio anche di Roberto Bozzi. "Nulla a livello personale, ma a livello politico c’è una distanza incolmabile. Il risultato finale è stato deludente, anche se sono molto contento dell’elezione a consiglieri comunali sia di Mazzoni che di Sebastian Sermenghi, quest’ultimo di sinistra come me. Sosterrò e collaborerò da fuori con entrambi, e mi preparerò per fare campagna elettorale pro Alleanza Verdi Sinistra alle regionali di ottobre, con un sogno che vorrei coronare e al quale lavorerò: portare Ilaria Salis a Castel San Pietro".