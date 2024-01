L’opposizione si schiera con i commercianti di Osteria Grande

L’opposizione fa fronte unito con i commercianti. Arrivano dure accuse al Comune dopo l’uscita pubblica dei commercianti di Osteria Grande che ieri sul ’Carlino’ avevano denunciato come la nuova ciclopedonale che costeggia la via Emilia e che è in fase di ultimazione rischi fortemente di mettere in ginocchio le attività produttive che s’affacciano sulla statale.

A schierarsi dalla parte dei commercianti infuriati sono Prima Castello con il capogruppo Luca Morini e il Movimento 5 Stelle attraverso Pietro Latronico. "Da anni ormai questa amministrazione comunale di sinistra non perde occasione di dimostrare il proprio distacco dalla realtà e la propria indifferenza verso le esigenze, anche le più importanti, dei cittadini", esordisce Morini, che sostiene che l’allarme lanciato dai commercianti della frazione "è solo l’ultimo esempio. Che non si possa modificare il percorso della ciclabile prevista è fuori dalla realtà", attacca Morini. La battaglia finirà anche in consiglio comunale, promette Morini, visto che "abbiamo presentato un’interpellanza nella quale chiediamo sia l’immediato ripristino degli stalli che la convocazione di una commissione lavori pubblici".