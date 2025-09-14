L’ora della sfida, record di team in pista alla Carrera

Doppia gara al maschile e una gara al femminile con la novità dell’ultim’ora di un team in più nella Carrera Rosa. E’ il giorno più atteso dell’anno in città, quello della Carrera, una Carrera mai così ‘popolata’ come in quest’edizione 2025. A scendere in strada, infatti, ci saranno ben venti team nella classica maschile e sei in quella femminile, per un totale di "quasi 150 atleti impegnati nella gara che porterà lungo viale Terme al mattino e in piazza il pomeriggio". Un evento che, c’è da scommetterci, porterà migliaia di spettatori in città. Partendo proprio dalla mattina, l’organizzazione ha previsto l’evento più folcloristico della giornata, la sfilata dei carri dei team, per le 9, con carri subito in via Matteotti per farsi trovare poi pronti per la partenza della coppa Terme che vedrà lo start alle 12. A proposito, come annunciato dalla presidente dell’Associazione Club Carrera Sabrina Forni, "gareggeranno tutti i venti team, e non solamente 15 come inizialmente previsto". Impossibile, invece, scendere in pista in contemporanea nel pomeriggio.

"Ci sarebbero 100 spingitori in strada, troppo pericoloso soprattutto se si considerano i primi cambi, quelli successivi alla partenza", la spiegazione di Sabrina Forni che assieme a Pro Loco e amministrazione comunale ha così concordato una doppia gara. La gara ‘1’ che prenderà il via alle 18, classico orario della Carrera, con in pista gli otto team che alle cronometrate di domenica scorsa si sono piazzati dalla 13ª alla 20ª posizione, e le gara ‘2’, quella clou, in programma alle 18.30. Ad aprire le gare del pomeriggio, però, saranno alle 17.30 le donne, per una Carrera Rosa che avrà una piacevole novità dell’ultim’ora. In pista ci sarà infatti il team ‘Over’, composto da una spingitrice ciascuna tra le non partecipanti degli altri cinque team.

