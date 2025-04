L’Oratorio di Santa Croce riapre le porte

Nuova vita all’Oratorio privato di Santa Croce di Villanova di Castenaso, restaurato grazie al bando Pnrr della Regione dedicato al patrimonio architettonico in ambito rurale. L’Oratorio di Santa Croce, inglobato in una casa colonica rurale a Villanova, è tra i beni che l’avviso pubblico della Regione ha selezionato con l’obiettivo di preservare e valorizzare beni architettonici di interesse culturale e testimoniale in ambito rurale, al fine di restituirli alla collettività.

Il restauro conservativo dell’Oratorio è stato avviato nel 2022 e si è recentemente concluso. Il contributo Pnrr ha coperto l’80 per cento dei costi del progetto, del valore complessivo di oltre 149mila euro. I principali lavori svolti hanno interessato la pulizia e il restauro degli stucchi, il restauro del pavimento alla veneziana, degli infissi originali, del mobilio in legno e del quadro che sovrasta l’altare. Sono stati inoltre previsti una nuova illuminazione a Led, la rifunzionalizzazione dei locali coro e sacrestia e gli interventi di deumidificazione e di ripristino dell’intonaco nelle parti basse delle pareti.

Così la proprietà: "Nonostante l’Oratorio sia stato concepito come uno spazio a uso privato, sentiamo la responsabilità di rendere questo straordinario patrimonio che abbiamo ereditato dal passato più accessibile. Per fare ciò è stato prioritario avviare un progetto di restauro conservativo e di rifunzionalizzazione degli spazi dell’Oratorio. La nostra scelta è quella di renderlo accessibile attraverso alcune occasioni e iniziative organizzate ad hoc, in primis in collaborazione con il Comune e la Parrocchia".

Soddisfatto il Comune: "Il restauro dell’Oratorio di Santa Croce è una bellissima notizia per il nostro territorio: un gioiello nascosto da sempre nel cuore di tanti cittadini, che lo hanno apprezzato negli anni e ora potranno goderne in una veste rinnovata. Il bene, anche se poco conosciuto, rappresenta un elemento di memoria per la comunità parrocchiale di Villanova che è storicamente legata all’Oratorio di Santa Croce. Un manoscritto del 1714, conservato all’interno, attesta che il cardinale Ulisse Giuseppe Gozzadini, la cui famiglia è stata proprietaria della casa colonica nell’Ottocento, avesse concesso ai suoi congiunti la licenza di celebrare la Messa anche all’interno dell’Oratorio".

Domenica, 11 maggio, sarà la prima occasione aperta a tutta la comunità di Castenaso per poter vedere l’Oratorio. L’accesso è libero dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Date le dimensioni ridotte dello spazio è gradita la prenotazione via mail a: santacrocevillanova@gmail.com.

Zoe Pederzini