L’Orchestra Filarmonica suona a Palazzo Caprara

È Palazzo Caprara Montpensier, sede della Prefettura, la splendida e inedita cornice per cinque concerti della Filarmonica del Teatro Comunale. Una sede d’eccezione, per un’iniziativa all’insegna dell’incontro tra arte, musica e storia. Cinque concerti imperdibili, che accompagneranno la scena musicale bolognese da maggio a dicembre: i primi eventi sono in calendario domenica 7 (con musiche di Mozart, Rossini e Verdi) e domenica 21 maggio, poi la rassegna (realizzata grazie alla Fondazione del Monte) riprenderà il 4 ottobre e proseguirà il 26 novembre e il 17 dicembre. Ogni concerto sarà preceduto da una visita guidata che permetterà di scoprire la storia del Palazzo e di percorrerne i maestosi saloni, impreziositi da opere d’arte e arredi originali, in cui hanno soggiornato nobili e reali, fino all’imperatore Napoleone. Dalla sala con teatro privato alla camera di Bonaparte, fino alla stanza destinata al Presidente della Repubblica, in ogni ambiente si respira ancora l’aria di regalità e potere di un luogo da sempre destinato al governo cittadino. Ultima tappa della visita sarà il Salone della Guardia, splendidamente affrescato da Loris Golds Taub. Ancora oggi utilizzato per le cerimonie, il salone accoglierà i musicisti dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale, che interpreteranno programmi concertistici accuratamente selezionati. Tutti gli appuntamenti cominceranno alle 10.30. Il biglietto, che include concerto e visita guidata, è in vendita al prezzo di 15 euro, ed è disponibile una speciale riduzione riservata ai possessori di Card Cultura. Gratis (ma prenotazione obbligatoria) per i bambini fino ai 5 anni e i disabili. Il ricavato delle visite guidate, sarà impiegato da Bologna Welcome per la copertura delle spese di gestione e promozione degli appuntamenti. Sono già aperte le vendite dei biglietti per le prime due date sia online, sul sito www.bolognawelcome.com, che a Bologna Welcome in Piazza Maggiore 1e.