L’Orchestra Mozart protagonista

Da marzo a novembre si dipanerà la stagione artistica 2024 dell’Accademia Filarmonica di Bologna, intessuta non solo di concerti, ma di tanti eventi collaterali inseriti in quella "speciale rete della nostra città – dice Giorgia Boldrini, direttrice del Settore Cultura e Creatività del Comune – che sta diventando un vero ‘sistema’ musicale, e in cui l’Accademia ha saputo reinventarsi rimanendo fedele alla sua tradizione".

Filo rosso sarà la presenza dell’Orchestra Mozart, nel ventesimo anniversario della nascita: un lungo e variegato festeggiamento che vuole essere nel contempo un grato riconoscimento al suo fondatore, Claudio Abbado, ben oltre la singola data che segna il decennale della sua scomparsa. Al di là dei due principali appuntamenti in cui l’Orchestra Mozart concluderà il ciclo delle sinfonie beethoveniane sotto la direzione di Daniele Gatti (14 aprile e 20 settembre), le sue prime parti saranno una presenza costante nella programmazione cameristica, seguendo proprio l’insegnamento di Abbado, che la voleva orchestra di solisti riuniti a suonare insieme. Nel concerto di settembre, in collaborazione con il Teatro Comunale, salirà sul palco dell’Auditorium anche il Coro del Teatro Comunale oltre a 4 solisti di fama internazionale.

A loro è dunque riservato il primo appuntamento del doppio ciclo pomeridiano ‘Il Sabato all’Accademia’, sia nella programmazione primaverile (9 marzo, protagonisti gli archi), sia in quella autunnale (12 ottobre, con i fiati), nonché l’inaugurazione del parallelo ciclo serale ‘Il Quartetto in Sala Mozart’ (7 marzo, eccezionalmente dislocato alla Sala Bossi del Conservatorio per accogliere più pubblico). Gli altri appuntamenti – tutti in Accademia (via Guerrazzi 13), tranne un concerto speciale sui due organi storici di San Petronio (9 novembre) – vedranno la consueta alternanza di giovani esecutori e artisti affermati, per un totale di 13 eventi.

Confermati il ciclo ‘Musica e...’ di Stefano Malferrari (dedicato quest’anno a paura, profumi e danza), le lezioni di storia della musica (10 incontri di Piero Mioli sul primo Romanticismo), nonché il convegno musicologico in collaborazione con il Festival Respighi di Musica Insieme; nuove le ‘Letture filarmoniche’ in biblioteca, con la presentazione di libri prodotti dall’Accademia stessa; originalissimo un convegno dal titolo ‘Cadenze sospese’, dedicato a celeberrime composizioni mai completate (’L’arte della fuga’ di Bach, la sinfonia ’Incompiuta’ di Schubert, ’Turandot’ di Puccini, ecc.). Potenziato il corso di alto perfezionamento in composizione musicale (arricchito dal ‘Premio Giorgio Festi’, che garantirà una borsa di studio al giovane più talentuoso), così come il corso di alta formazione per strumentisti solisti, con lezioni e master tenuti da concertisti di fama internazionale.