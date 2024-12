L’Orchestra Mozart tra Amadeus e Brahms

L’Accademia Filarmonica annuncia il programma 2025 dell’Orchestra Mozart , a conclusione del ventennale festeggiato quest’anno: secondo consuetudine, si alterneranno concerti a pieno organico sotto la guida dell’attuale direttore musicale, Daniele Gatti, a occasioni cameristiche affidate ad alcuni suoi strumentisti solisti. Dopo la scorpacciata beethoveniana, con l’esecuzione integrale delle nove Sinfonie, si torna massicciamente a Mozart, che resta pur sempre il musicista più importante fra quelli aggregati nei secoli dall’Accademia Filarmonica bolognese e al quale l’Orchestra è significativamente dedicata.

Si comincia dunque il 21 gennaio, come sempre all’Auditorium Manzoni, con le ultime tre celebrate Sinfonie del salisburghese (nn. 39, 40, 41), per concludere la programmazione il 4 dicembre 2025 con un programma eclettico, fra classicismo settecentesco e neoclassicismo novecentesco: la ’Sinfonia in Do’ di Stravinskij, la Sinfonia ’Oxford’ di Haydn, e la ’Sinfonia classica’ di Prokof’ev (un progetto già annunciato nel 2020, poi annullato per la sospensione delle attività imposta dall’emergenza Covid). Fra le due colonne sinfoniche affidate alla bacchetta di Daniele Gatti, da non perdere l’alta qualità artistica sempre garantita dai solisti dell’Orchestra Mozart. Il 29 maggio, nella Sala Bossi del Conservatorio, sarà Brahms a farla da protagonista, con due capolavori cameristici assoluti: il Quintetto in Fa maggiore op. 88 e il Sestetto in Si bemolle maggiore op. 18, affidati ai violinisti Francesco Senese e Manuel Kastl, i violisti Simone Briatore e Francesca Piccioni, i violoncellisti Gabriele Geminiani e Walter Vestidello. L’evento rientra in un progetto biennale che prevede l’esecuzione integrale delle composizioni per quintetto e sestetto d’archi di Brahms. Considerata la distanza temporale dei tre eventi, non sono previsti abbonamenti per il 2025. I biglietti singoli delle prime due date sono tuttavia disponibili sin da ora allo stesso prezzo scontato che avrebbero avuto nella formula in abbonamento, con una particolare offerta ulteriore per chi acquista il biglietto del primo concerto entro la vigilia di Natale (online o a Bologna Welcome). Le iniziative dell’Accademia Filarmonica sono realizzate con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e, in convenzione, del Comune, e sostenute con particolare energia da Alfasigma; media partner Classic Voice.

Marco Beghelli