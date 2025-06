L’orchestra nel nome di Pavarotti

Il concerto di presentazione del Festival Respighi Bologna, stasera alle 21.30 in piazza Maggiore, evento conclusivo del Bologna Portici Festival, vedrà il debutto ufficiale della neonata Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti. Diretta da Matteo Parmeggiani, l’Orchestra sarà impegnata in pagine intramontabili come il Bolero di Maurice Ravel e la Danza del Fuoco di Manuel de Falla. Il concerto si concluderà con una ’sorpresa’, un omaggio al grande tenore emiliano affidato a un ospite scome Gianluca Terranova.