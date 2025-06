L’orchestra ritorna sul lago dorato. Tramonto magico a Castel dell’Alpi

Un’orchestra che suona al tramonto sulle sponde del lago dorato. Per il secondo anno consecutivo, il Conservatorio statale di musica Giovan Battista Martini di Bologna sarà a San Benedetto Val di Sambro: domani sera, nella cornice del lago di Castel dell’Alpi, si terrà infatti il concerto della SaxBo Orchestra del Conservatorio, diretta dal Maestro Daniele Faziani. Nell’occasione una giornata intera sarà dedicata alla musica, con i giovani musicisti dell’orchestra che si eserciteranno lungo le rive dello specchio d’acqua, per esibirsi alla sera in un concerto gratuito che si terrà alle 20.30 nella struttura dell’Usca a fianco del campo sportivo.

"Siamo davvero felici – racconta l’assessore al Turismo Alessio Santi – di ospitare per il secondo anno consecutivo un evento come questo, che porta una ventata di novità e freschezza. Un’occasione unica per attrarre un pubblico più vario e rendere la nostra proposta ancora più ricca, originale e stimolante". Questa manifestazione, che ha ottenuto il patrocinio anche degli altri Comuni appartenenti a Bologna Montana, cioè Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Monzuno, si consolida grazie all’impegno non solo di Conservatorio e Comune, ma anche della Associazione locale Usca, di persone volenterose come Fabio Furlan e di altri partner istituzionali quali Bcc Felsinea, Consorzio della Bonifica Renana ed Hera. Anche quest’anno il concerto sarà preceduto dall’esibizione degli alunni dell’Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale di Loiano – Monghidoro. Per tutto il pomeriggio i visitatori potranno vedere anche numerosi modellini dinamici e statici di vani e macchine operatrici, sia dentro che fuori dall’acqua.

A partire dalle 17 sarà aperto anche lo stand gastronomico che darà la possibilità ai visitatori di poter cenare prima della rappresentazione.

"Per noi questa collaborazione con il Conservatorio e il Concerto che si terrà sabato rappresentano un evento straordinario che unisce cultura e natura – spiega il sindaco Alessandro Santoni –. È dunque per noi un grande piacere ospitare la SaxBo Orchestra in un contesto così suggestivo: un’iniziativa che rappresenta un momento di grande valore culturale e di aggregazione per la nostra comunità. Un concerto sicuramente originale nel suo genere, per il quale ringrazio il Conservatorio, nelle persone del Direttore Aurelio Zarrelli, tutti i collaboratori, Fabio Furlan, l’Usca, i Comuni e gli altri partner istituzionali. Come amministrazione comunale, continueremo a sostenere con convinzione tutte le iniziative che promuovono l’educazione musicale, perché crediamo che una comunità che investe nei giovani e nella cultura è una comunità che investe nel proprio futuro".

