L’Orchestra Senzaspine moltiplica le opere: ecco ’La Bohème’

Per festeggiare il 10° anno di attività, l’Orchestra Senzaspine moltiplica gli allestimenti operistici, portati quest’anno a quattrto nuove produzioni. Si comincia con ’La Bohème’ di Puccini, ospitata dapprima a Budrio, in un consolidamento dei rapporti con il Teatro Consorziale (domani e giovedì, ore 20n30), poi in città, nella casa storica del Teatro Duse (1 e 2 aprile, alle ore 20,30 e alle 16), per concludere le repliche al Teatro Stignani di Imola (5 aprile, ore 20,30). Nel meritorio percorso per allargare la ‘accessibilità’ di questi spettacoli, s’inserisce la nuova collaborazione con il FiaddA Emilia Romagna, associazione per i diritti delle persone sorde, che sperimenterà un innovativo sistema di diffusione della musica tramite impianto cocleare collegato via bluetooth.

Sul podio Tommaso Ussardi, una delle due anime artistiche dei Senzaspine, mentre la regia apre una nuova collaborazione con Gianmaria Aliverta, che il pubblico bolognese ha già apprezzato nei due primi spettacoli in stagione al Comunale: ’Mirandolina’ e ’Madama Butterfly’. Fra i tanti giovanissimi cantanti dei due cast in alternanza, abbiamo raggiunto il tenore Giuseppe Infantino che proprio nel ’Rigoletto’ dei Senzaspine fece lo scorso anno il suo clamoroso debutto scenico, con una sicurezza vocale da lasciare stupiti.

"Ho conosciuto la realtà dei Senzaspine – ci dice – grazie alla Fondazione ’Luciano Pavarotti’ di Modena e a Nicoletta Mantovani che fece il mio nome per quell’opera; con loro ho poi cantato nelle ’Bollicine’ (i tradizionali concerti di Capodanno) ed ora torno in quanto vincitore del Concorso ’Giancarlo Aliverta’ di Milano (dedicato alla memoria del padre del regista), che metteva in palio i ruoli di questa nuova ’Bohème’".

Un debutto per lei?

"No, in realtà: l’ho già cantata il 15 dicembre a Sofia, ed è stata per me un’emozione tripla, potendo finalmente affrontare il ruolo tenorile che ho sempre sognato da quando cominciai a studiare canto, facendolo davanti alla grande cantante bulgara Raina Kabaivanska con cui ora mi sto perfezionando e nel giorno del suo compleanno! È andata molto bene, tanto che mi hanno subito richiamato per ’Rigoletto’, il mese scorso. Due opere assai diverse, che richiedono al tenore atteggiamenti vocali e scenici differenti, ma che stanno segnando di pari passo il mio inizio di carriera".

Che ’Bohème’ sarà questa bolognese?

"Se a Sofia mi sono inserito in un tradizionalissimo allestimento del secolo scorso, qui mi trovo invece catapultato nei panni di un giovane ‘nerd’, fra i colori sgargianti tipici degli Anni ’80-’90".

E dopo?

"Altri ’Rigoletto’ e ’Bohème’ sono in programma in vari teatri italiani. Il prossimo debutto sarà a novembre con ’Madama Butterfly’, dove il tenore ha una parte certamente più breve, ma vocalmente più corposa: del resto, è l’attuale evoluzione della mia voce che mi porta verso quei ruoli".

Marco Beghelli