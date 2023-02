L’orchestra trionfa diretta da Oren negli spazi del Comunale Nouveau

Il battesimo operistico del Comunale Nouveau si è celebrato con pieno successo, a dispetto dei tanti timori della vigilia: madrina d’eccezione ’Madama Butterfly’, amatissimo capolavoro di Giacomo Puccini. Verificata con l’occhio la sobria eleganza della nuova sala, la prova definitiva è toccata poi all’orecchio, sempre più esigente per gli spettacoli musicali che non si sostengono con l’amplificazione. Che dire? Chi ci guadagna maggiormente è l’orchestra, che in una buca finalmente ampia e comoda (quella del teatro antico è davvero angusta per le esigenze strumentali di partiture novecentesche come questa) risuona nondimeno densa e compatta. La concertazione di Daniel Oren (nella foto) – ormai un classico in questo titolo – ha tratto il meglio dalla particolare situazione, facendo sfogare liberamente l’orchestra nei tanti slanci emotivi preordinati da Puccini, ma tenendola soffusa nell’accompagnamento dei lunghi ‘declamati’. Culmine di tanto cesellare, il famoso ’Coro a bocca chiusa’ realizzato con un’estenuante agogica dell’indugio sulla chiusura di ogni battuta pari che l’ha reso un unicum emotivo. E all’uscita finale, il Maestro è stato accolto dal pubblico in piedi, osannante.

Le voci in palcoscenico suonano a tutta prima deboli, quasi si disperdessero tutt’intorno anziché proiettarsi verso la platea; ma bastano pochi minuti perché l’ascolto selettivo di cui il nostro cervello è automaticamente capace le riporti in primo piano. Pochi interventi strutturali in palcoscenico potrebbero forse risolvere il problema, raccogliendo e indirizzando sulla sala il suono delle voci. Protagonista assai interessante è stata Latonia Moore, al suo debutto in Italia ma già padrona di un’ottima dizione italiana: il suo canto è molto comunicativo, la sua presenza scenica da anti-diva, e se non fosse per quelle quattro note estremamente acute che rischiano di metterla sempre in difficoltà potrebbe garantirsi una carriera di primo livello. Buono anche il giudizio su Aoxue Zhu come sua ancella: una presenza mai invadente, che impersona appieno la discrezione vocale e scenica del personaggio, con tratti di vera commozione. Il tenore Luciano Ganci è ormai una piacevole presenza ricorrente a Bologna, così come il baritono Dario Solari: entrambi un po’ sfocati vocalmente nel primo atto, crescono in corso d’opera realizzando appieno la componente ‘americana’ della vicenda. La quale è stata inscenata dal regista Gianmaria Aliverta in maniera ideale: nulla mancava di quanto necessario, nulla eccedeva su quanto la drammaturgia di quest’opera tollerasse. Costretto a lavorare in pochissimi giorni su un palcoscenico tecnologicamente limitato, a partire da scene e costumi ricavati da un precedente allestimento, ha operato in modo egregio sulle luci, divenute l’elemento narrativo principale: nei suoi limiti oggettivi, un piccolo capolavoro di professionalità.

Marco Beghelli