L’orco verde Shrek canta e balla sul palco

La storia del simpatico orco Shrek, che sul grande schermo è stato campione di incassi, arriva al Teatro Celebrazioni nella versione family show prodotta da AncheCinema: ’Shrek - Il Musical Tya’ (acronimo di Theatre for Young Audiences), con la regia e la direzione artistica di Graziano Galatone, è in programma domani, giorno dell’Epifania, alle 16.

Con spettacolari coreografie, imponenti scenografie, costumi sfavillanti ed effetti speciali 3D, questo riadattamento tutto italiano è ispirato all’omonima pellicola DreamWorks del 2001 vincitrice del Premio Oscar come Miglior Film di Animazione, a sua volta basata sul libro del 1990 di William Steig. La versione musical di Shrek ha debuttato, nella sua produzione originale, a Broadway nel 2008 – ottenendo 8 nominations ai Tony Award – su libretto di David Lindsay-Abaire (premio Pulitzer 2007 per il Teatro) e musiche di Jeanine Tesori (vincitrice del Tony Award per Fun Home), presenti anche nel rifacimento TYA.

Sul palcoscenico di via Saragozza nel ruolo di Shrek ci sarà Michele Savoia, versatile attore pugliese vincitore del David di Donatello dello Spettatore nel 2022 per ’Il mistero della scuola incantata’. Accanto a lui alcune eccellenze del mondo del musical italiano, quali Grazia Tornimbeni, Omar Barole e Damiano Faggionato, che interpretano rispettivamente la principessa Fiona – di cui Shrek si innamora – l’asino Ciuchino, suo compagno di avventure, e lo spietato Lord Farquaad. Rosaria Botteri è la Strega Dragona, Mattia Casadei è Thelonius e Alessandro Morabito è Pinocchio. Completano il cast Giorgia Morana (Cappuccetto Rosso), Damiano Spitaleri (Porcellino 1), Sara Voltaggio (Porcellino 2), Flavia De Bartolomeo (Fata dello Zucchero / Zenzy), Cristiano Turtur (Lupo Cattivo), Adriana Camposeo (Cappellaio Matto), Vanessa Andriulo (Alice), Sabrina Biallo (Peter Pan), Paola Raguso (Duloc Performer / Topina).