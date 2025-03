L’ordigno esplosivo fa cilecca. Fallisce l’assalto al bancomat

Questa volta la ‘marmotta’ fa cilecca e i ladri scappano a mani vuote. Ieri mattina, a Crevalcore, alle 4, ignoti hanno cercato di scassinare lo sportello automatico della filiale della banca Bper di via Matteotti. Tuttavia qualcosa è andato storto. Pare che la miscela esplosiva collocata dentro a un cono metallico e posizionata sul bancomat – in gergo chiamata ‘marmotta’ – non abbia funzionato. Secondo prime indiscrezioni sembra che l’ordigno abbia fatto solo una fiammata. Ma è scattato l’allarme e i malviventi si sono dati alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto che hanno effettuato anche dei controlli ad ampio raggio, ma senza esito. Ora, al vaglio dei militari dell’Arma ci sono le immagini delle telecamere di sorveglianza che potrebbero essere di aiuto alle indagini. Alla fine dello scorso febbraio, a Calderara, in via Roma, e sempre alla filiale della Bper, era stato assaltato il bancomat della banca col metodo della ‘marmotta’ che in quel caso aveva funzionato. L’Arma dei carabinieri, ipotizza che il termine ‘marmotta’ sia stato adottato in gergo perché il fischio che l’ordigno esplosivo emette poco prima della deflagrazione ricorderebbe il verso del noto roditore.

In buona sostanza, ‘la marmotta’ in questione è un oggetto in metallo con all’estremità una sorta di contenitore a forma di cono, capace di contenere sino a mezzo chilo di polvere da sparo. All’estremità opposta si trova invece la miccia, che viene azionata dopo aver inserito il manufatto nella fessura precedentemente scavata nello sportello utilizzando il trapano.

Pier Luigi Trombetta