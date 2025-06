L’ordine dei Cavalieri della Madonna

Nicoletta Barberini Mengoli

La settimana scorsa, chi fosse andato a salutare la Madonna di San Luca in San Pietro, avrebbe visto ’signori in frak’ con borse in cuoio uniformi e numerate e un distintivo portato all’occhiello del bavero, che consta di una placca d’argento circolare, avente nel centro l’immagine della B.V. di San Luca in rilievo e nel contorno incise in lettere azzurre le parole ’Pia unione raccoglitori gratuiti’. Questi storici personaggi che, nelle borse raccolgono le offerte per la Madonna, rappresentano la nobile continuità di una tradizione che lega la nostra città alla Madonna. Una devozione per la quale i bolognesi hanno un culto esclusivo, davanti a Lei si annullano le parti politiche o di ceto.

La loro storia affonda nel Medioevo, quando la Compagnia dell’Ospedale della Morte già dal ‘500 organizzava la visita della Vergine nella settimana precedente la festa dell’Ascensione. Con la soppressione degli ordini religiosi e delle confraternite laicali, indette da Napoleone nel 1796, venne vietato il trasporto della Madonna in città, anche se nel 1797 venne ancora concesso per non scontentare i cittadini. La sede bolognese venne fissata nella cattedrale di San Pietro.

Soppressa la Compagnia della Morte nel 1799, alcuni devoti cittadini si occuparono di raccogliere le offerte per il finanziamento delle celebrazioni. Nacque la Pia Unione dei Raccoglitori Gratuiti per la Beata Vergine di San Luca. Siccome i membri iscritti, che nel 1807 erano 20, si allontanavano dal lavoro per raccogliere le offerte nelle case e nelle botteghe, essi dovevano appartenere a famiglie nobili o benestanti. Oggi gli esponenti di famiglie presenti da più generazioni come i Ranuzzi de’ Bianchi, i Marescotti, gli Zacchia Rondinini Tanari, i Sassoli de’ Bianchi, i Legnani, continuano con onore la tradizione e alternano la loro presenza durante la settimana in cui la Madonna è in San Pietro. A ogni offerta viene data la classica immaginetta della Beata. Nel 1945 il cardinale Nasalli Rocca definì i Raccoglitori "Cavalieri della Madonna" e noi tali li vogliamo considerare.