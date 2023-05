L’ordine riconosce il timbro di ’ingegnera’ La bolognese Fantini è la prima a ottenerlo

È stato riconosciuto dall’ordine degli ingegneri il timbro con la denominazione al femminile. La prima ingegnera ad aver ottenuto il timbro è Sofia Fantini, classe 1993, dell’Ordine di Bologna, dopo l’approvazione del ’Consiglio Nazionale degli Ingegneri’, ora è valido in tutta Italia. La conferma del timbro, arriva dopo un lungo percorso iniziato nel 2020 con la prima richiesta formale all’ordine e poi il nuovo sollecito ufficiale nel 2021 affiancata dall’associazione ’RebelArchitette’, che dal 2017 si occupa di iniziative di visibilità e sensibilizzazione sul tema della parità di genere nella professione.

"L’augurio è quello che tutti gli ordini che ancora oggi non prevedono la declinazione al femminile si adeguino all’iniziativa, così da facilitare le nuove generazioni di professioniste", afferma Francesca Perani, presidente di ’RebelArchtette’. Entusiasta anche Sofia Fantini: "Sono molto contenta che l’esigenza da me sentita di vedermi riconosciuta dall’Ordine, ora possa essere un’opportunità per le iscritte che condividono lo stesso bisogno su tutto il territorio nazionale".