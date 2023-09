Loreno Rossi: "I cantieri sono troppi". I dubbi su Città 30, tram e divieti

"I cantieri che attualmente riempiono la città ci preoccupano molto. E crescono i nostri dubbi sugli effettivi benefici che può portare alla città la linea Verde del tram". Loreno rossi, direttore provinciale di Confesercenti, esprime tutte le sue perplessità sulla mobilità cittadina. Partendo dai lavori e dalla Città 30, finendo con quella seconda linea della tranvia che ha recentemente subito una sforbiciata al progetto.

Rossi, arriva il Cersaie e i cantieri in zona fiera s’affastellano. Per non parlare del resto della città. Cosa ne pensa?

"Come commercianti siamo molto preoccupati, perché troppi cantieri si stanno sovrapponendo, quello del Cersaie è già un bel banco di prova, la città rischia di bloccarsi. Penso al tram: abbiamo i cantieri della linea Rossa, già in corso, e stanno per arrivare anche quelli della Verde. Queste sovrapposizioni creeranno problematiche alla viabilità generale e criticità per le attività economiche e commerciali. La programmazione, diciamolo, non è stata il massimo. Senza contare che abbiamo anche i cantierini del Passante...".

Sulla Città 30 avete chiesto rassicurazioni al Comune?

"Tutte le limitazioni che questa svolta comporterà non incentiveranno più le persone ad arrivare a Bologna dalla periferia. È l’approccio che non ci convince, quello del partire dai divieti. È vero poi, come dice il Comune, che diverse città europee hanno abbracciato questa scelta. Ma prima quelle amministrazioni hanno realizzato alternative: tram, linee di metropolitana e altre opere per ridurre la velocità".

Tema centrale, anche per lei, è quello dei controlli fatti come si deve?

"Se si facessero rispettare per bene i limiti dei 50 e dei 70, rimarrebbero ben poche strade dove ci sarebbe la necessità dei 30 all’ora. Ci sembra una scelta molto politica, idelogica e demagogica, senza approfondimenti di alcun tipo. Non vorremmo che sotto ci sia la volontà di sferrare una guerra al mezzo privato. Noi siamo per la libertà di scelta, con pari tutele".

Venendo al tram, che dubbi vi suscita la Verde?

"È il rapporto tra i costi, gli effetti e i benefici che ci pone più di un dubbio. Specie dopo l’eliminazione del prolungamento fino a Castel Maggiore e del parcheggio interrato sotto piazza dell’Unità. Dopo due tagli del genere il gioco non vale più la candela. Praticamente si tratta della stessa linea che fa il bus. Ci saranno dei cantieri molto impattanti e i commercianti sono molto preoccupati".

Chiederete un incontro al Comune?

"Sì, per confrontarci sulla Verde: specie da Corticella molti ci chiamano preoccupati. L’avanzamento del procedimento peraltro, l’abbiamo appreso dalla lettera ricevuta da un associato relativa all’esproprio. Non ci pare un metodo di lavoro che possa soddisfarci. Il confronto stesso è faticoso, ma è da quello che nascono le soluzioni migliori".