Lorenzo Brogi esce dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia

Perde i pezzi Fratelli d’Italia. A poco più di otto mesi dall’insediamento del nuovo consiglio comunale, Lorenzo Brogi (nella foto) lascia il partito meloniano e passa al gruppo Misto, decisione ufficializzata attraverso un comunicato stampa nelle ultime ore. "Mi trovo a comunicare una decisione che ho maturato con grande attenzione e rispetto per il ruolo che ricopro e per la comunità che rappresento. Ho deciso di lasciare il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia per passare al Gruppo Misto", scrive Brogi, che poi subito dopo tiene a precisare come questa scelta "non rappresenta un allontanamento dai valori e dagli ideali che mi hanno portato a militare in Fratelli d’Italia, partito al quale rimango fedele e al quale continuerò a dedicare il mio impegno".

c. b.