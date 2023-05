Lorenzo Lollo De Silvestri spegne 35 candeline, la festa dei compagni del Bologna

Bologna, 23 maggio 2023 – Anche se ha perso la titolarità della fascia destra – vista l’esplosione di Stefan Posch – Lorenzo De Silvestri, detto Lollo, resta uno degli uomini più importanti nello spogliatoio del Bologna. Non a caso, ai tempi di Mihajlovic, proprio Lollo era stato uno dei senatori che aveva parlato al fianco di Sinisa, per attestare una volta di più il ruolo, l’importanza e il credito maturato all’interno del gruppo. Oggi, Lollo, che è in scadenza di contratto, ha tagliato il traguardo dei 35 anni. E i compagni lo hanno celebrato con un’adeguata torta. Per festeggiarlo e abbracciarlo.