L’Oreste: il mondo di follia raccontato a fumetti

Da oggi a domenica va in scena all’Arena del Sole ’L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi’, un lavoro di graphic novel theatre scritto da Francesco Niccolini e che è valso il Premio nazionale Franco Enriquez come ’Migliore attore di prosa classica e contemporanea’ a Claudio Casadio.

Lo spettacolo che ha debuttato a Lucca Comics&Games nel 2021, è diretto da Giuseppe Marini e porta sul palco le immagini del disegnatore Andrea Bruno, particolarmente caro a Bologna, dove vive e lavora e ha fondato il gruppo Canicola, progetto editoriale dedicato al fumetto. Un solo attore in scena (ambientato in manicomio), ma non un monologo: ciò che attende lo spettatore è un’interazione continua tra teatro e fumetto, animato da Imaginarium Creative Studio. Le musiche originali sono firmate da Paolo Coletta.