L’Orfeo di Villoresi e Chiodi al Lido: "Bologna come una scuola artistica"

Un cinema che si vede raramente in sala, con una forte ispirazione ai maestri surrealisti e un grande amore per le tante tecniche racchiuse nella settima arte: questo è Orfeo, debutto nel lungometraggio dell’artista e animatore Virgilio Villoresi, che domani porterà alla Mostra del Cinema di Venezia la sua opera ispirata a Poema a Fumetti di Dino Buzzati per la prima proiezione fuori concorso. Il film, che è stato realizzato con una grande sperimentazione visuale vede la collaborazione dell’artista bolognese Umberto Chiodi, che già da anni si è trasferito a Milano da Bentivoglio, dopo essersi diplomato all’Accademia di Belle Arti, corso di pittura: l’artista classe 1981, che ha mosso i primi passi nella ’sua’ Bassa, cercando carte nelle ville abbandonate del territorio su cui dipingere e disegnare, ha realizzato i disegni animati per Villoresi, classe 1980, origini fiesolane, ma con tanti anni trascorsi sotto le Due Torri, per studiare al Dams.

"In Poema a Fumetti ho riconosciuto un’esplosione immaginifica capace di scuotere profondamente la mia sensibilità creativa – racconta Villoresi –. Le visioni di Buzzati hanno risuonato in me in modo immediato e profondo". E parla della tecnica: "In Orfeo si passa dalla live action, interamente girata in studio con scenografie costruite artigianalmente, all’animazione in stop motion realizzata in 16mm con una Bolex, fino ad arrivare al disegno animato, curato da Umberto Chiodi, e ad alcune sequenze in cui la polvere, nera e dorata, viene animata in stop motion da Anna Ciammitti". Poi gli anni bolognesi: "Ho studiato al Dams dove si è acceso in me un forte interesse per il cinema, inteso non solo come disciplina ma come autentica passione condivisa. In quegli anni ho conosciuto i miei primi amici cinefili, passavamo le giornate tra visioni, retrospettive, festival, inseguendo film rari e immergendoci completamente nella materia cinematografica. È stato un periodo fertile, ricco di stimoli e scambi, ho condiviso lo studio con Ericailcane, con cui ho anche partecipato a Netmage. Frequentavo l’ambiente underground bolognese dell’epoca, una scena animata da artisti molto colti e appassionati, ma del resto Bologna, in quegli anni, è stata per me una vera e propria scuola artistica".

"Ho conosciuto Virgilio dieci anni fa a Milano ed è nata subito un’amicizia, una reciproca stima per le nostre ricerche – considera Chiodi – credo ci accomuni l’interesse per quelle forme che sono ieratiche e fantasiose insieme, fantasmagoriche, l’ammirazione per le opere ricche di dettagli, l’ibridazione dei linguaggi, il potenziale del desueto". Nel 2019 inizia a interessarsi di animazione 2D. "Disegnando in sequenza lo sviluppo di un’immagine, ho capito che mi interessava lavorare sulla dinamica dei segni interni, mostrare la ’spinta vitale’ di un segno in uno spazio e in un tempo. Questi miei esperimenti artigianali, disegnati su carta, sono molto piaciuti a Virgilio e mi ha proposto di fare degli interventi nel suo film. Tutte le animazioni che ho creato sono realizzate a tempera e pennello su acetato, su tavolo luminoso, fotografate in pellicola da Virgilio, sonorizzate da Enrico Ascoli". E conclude: "I titoli di testa e coda li ho realizzati a mano, a pennino su carta e acetato, quelli di coda, in particolare, li ho scritti a china su un foglio di carta lungo 4 metri, che poi abbiamo montato su un doppio rullo decorato, e filmato in movimento".