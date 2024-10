L’organo della Pieve torna all’antico splendore

Sembrava un’impresa impossibile, ma ora che i lavori di restauro dell’organo a canne ottocentesco della Pieve di San Pietro di Roffeno, a Vergato, sono quasi ultimati, ci si può credere. Il restauro dell’organo a canne del Verati del 1850 è un progetto ambizioso che enti privati e pubblici, Regione e, in prima linea, Mauro Felicori, assessore alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna, hanno sostenuto con convinzione. "L’organo a canne della Pieve di Roffeno non è solo uno strumento musicale di grande valore storico artistico, ma si inserisce all’interno di una delle più significative pievi romaniche della Diocesi di Bologna, risalente al 1155 e riconosciuta quale bene di straordinario valore religioso e culturale", commenta Felicori. Riportare lo strumento al suo splendore originale, gravemente danneggiato nel corso dell’occupazione nazista del 1944, non è stato semplice. Il progetto ha richiesto un restauro filologico accurato, con ricostruzioni necessarie per alcuni pezzi andati dispersi.

Tuttavia, il restauro dell’organo, oltre a valorizzare il patrimonio musicale, punta anche ad attrarre più visitatori verso Roffeno –anche se, come sottolinea Felicori, "già oggi è meta di tanti visitatori e luogo per eventi sociali e religiosi"– e, in generale, a valorizzare l’Appennino bolognese anche attraverso la cultura.

Il valore complessivo del progetto è di 62mila euro. Fondamentale il sostegno di soggetti sia pubblici che privati come la Cei, la Fondazione Carisbo, la Fondazione Del Monte e la società Illumia. Anche la Regione ha contribuito con un finanziamento di 10mila euro, all’interno di un programma più ampio di interventi sugli organi antichi.

"Restituire alla comunità un patrimonio così prezioso, soprattutto quando se ne rischia l’oblio, è un impegno che la Regione ha sottoscritto. Lo dimostra, restando sui beni musicali, il sostegno al restauro di altri due importanti strumenti: l’organo a tre tastiere della Cattedrale di San Giorgio Martire di Ferrara e l’organo a mantice della Chiesa di Santa Chiara a Pieve di Cento, sempre nel bolognese. Anch’essi torneranno a emozionarci nel 2025 –continua Felicori–. L’Emilia-Romagna ha forse il più ricco patrimonio di organi antichi in Italia. Il mio sogno è che siano tutti restaurati e ricomincino a dare gioia in tutte le chiese".

Nei primi mesi del 2025, conclusi i lavori, seguiranno numerosi eventi e rassegne per restituire l’organo alla comunità.

Sara Ausilio