L’Orione riapre le sue porte. Nuovo corso con Della Casa

Si riaccendono le luci in sala. Venerdì 27 ottobre il cinema teatro Orione riapre le porte al suo pubblico affezionato che già si sentiva un po’ orfano dopo l’addio – annunciato una settimana fa – del direttore artistico Enzo Setteducati. Un addio sofferto, dopo sette anni intensi che avevano, di fatto, rilanciato lo spazio della parrocchia di San Giuseppe Cottolengo, diventato un gioiello cittadino con la ricercata programmazione. Ma, come annunciato dal parroco qualche giorno fa su queste pagine, l’attività riprende con la direzione di Luca Della Casa che "molti di voi conoscerenno dalla precedente esperienza al cinema Galliera (e Future Film festival, ndr)".

Questa la comunicazione diffusa ieri sul sito del cinema che dunque venerdì "riaccende lo schermo. A partire dalle 18.30 vi aspettiamo per festeggiare tutti insieme l’inizio della nuova stagione della sala cinematografica più indipendente e, come da voi dimostrato, più amata di Bologna". "Un sincero ringraziamento – prosegue la nota – va a Enzo Setteducati per il prezioso lavoro svolto negli ultimi sette anni, che ha rianimato uno spazio culturale dove condividere visioni ed esperienze di qualità.

La sua programmazione ha reso il Cinema Teatro Orione un punto di riferimento per il cinema d’autore a livello nazionale. L’Orione proseguirà lungo la strada intrapresa, conservando la sua identità ed esplorando nuove possibilità e nuove storie, nel solco della proposta culturale d’essai offerta dalle Sale della Comunità con il supporto dell’ACEC. I cambiamenti portano sempre delle nuove scoperte".