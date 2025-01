’L’oro del Reno’, il debutto del grande fiume

’L’oro del Reno’, un film girato dalla sorgente alla foce del fiume emiliano. L’opera sarà presentata in prima mondiale all’International Film Fest di Rotterdam che si svolgerà dal 30 gennaio al 9 febbraio. "Essere in concorso a Rotterdam è un grande onore e una sorpresa inaspettata, soprattutto per un esordio – rivela Lorenzo Pullega, regista del film, residente a Casalecchio – che ci ha fatto immensamente piacere. Il soggetto nasce da una sorta di visione che ebbi qualche anno fa, passeggiando lungo il fiume: mi sono immaginato dei giapponesi vestiti da vichinghi arrivati per sbaglio in Emilia a celebrare l’opera di Wagner. Da questo spiazzamento si dipanano le storie che raccontiamo in un gioco continuo di rimandi tra il nostro ‘piccolo’ Reno e il grande fiume tedesco. Il titolo è una citazione esplicita del dramma originale".

L’opera racconta una serie di storie raccolte dalla troupe durante i sopralluoghi preliminari alle riprese e reinventate per esigenze narrative, ricorrendo al protagonista interpretato da Neri Marcorè. Nel film ‘L’oro del Reno, Marcorè è un regista di documentari che ha avuto l’incarico di girare il film dal consorzio dei Tritoni renani, uno strambo circolo locale.

Il regista, in cerca di ispirazione, intraprende un viaggio lungo il fiume alla ricerca di ispirazione. Nel cast sono presenti, fra gli altri, Rebecca Antonaci, Eva Robin’s e Giorgio Comaschi. "Nel tratto bolognese del Reno – prosegue Lorenzo Pullega – le tappe principali sono ambientate a Porretta Terme, Vergato, Casalecchio e Bologna. Poi il viaggio e la storia proseguono in pianura, fino a Comacchio. Girando ci siamo accorti che ogni tappa, ogni luogo apriva una finestra su un mondo suggestivo da cui attingere".

Il film è prodotto da Mompracem e Rheingold Film in collaborazione con Rai Cinema e il sostegno dell’Emilia-Romagna Film Commission. La scrittura è a cura di Lorenzo Pullega, Roberto Romagnoli e Federico Montevecchi. Le riprese sono avvenute tra il mese di ottobre e novembre 2023, interessando i comuni di Bologna, Camugnano, Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Porretta Terme, Castel di Casio e San Benedetto Val di Sambro. "Sul territorio abbiamo riscontrato grande disponibilità di persone e istituzioni – conclude entusiasta il regista – questo ci ha permesso di coinvolgere importanti aziende: Fabbri 1905, il Consorzio Selenella, il Mare Termale Bolognese, Canali di Bologna e la Fondazione Teatro Comunale di Bologna, la cui orchestra ha registrato le musiche del film. Non sappiamo esattamente quando, ma nei prossimi mesi il film uscirà al cinema e noi non vediamo l’ora di conoscere il giudizio del pubblico".